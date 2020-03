Estimados madrileños:

Supongo que no sabéis quien es el Selu así que os lo digo yo, en resumen, un chirigotero. Pues como en "Los enteraos" : yo que he vivido 10 años en Madrid, la ciudad de mi padre y donde vive mi hija, la de mi equipo (por cierto, el único con un oso y un madroño en su escudo), la de Sabina y Almudena Grandes (vecinos ocasionales de Rota), la de Galdós y Javier Marías, la de Elviara Lindo que aunque nacida en San Fernando en realidad es de Moratalaz, la que tiene seis letras, la del cocidito madrileño, el rompeolas de las españas de Machado, "Madrid corazón de España , late con pulso de fiebre, si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve" que escribió de manera premonitoria Rafael Alberti. Así que , madrileños, sed bienvenidos a la provincia, a Costa Ballena, a Vistahermosa, a Valdelagrana, a Novo Sancti Petri, a Roche, a Zahara, a Tarifa o a Sotogrande. Espero que ninguno vengáis infectado, en todo caso que apliquéis a rajatabla las normas establecidas por el Decreto del Estado de Alarma. Es decir, no nos infectéis a nosotros, que hasta la fecha habíamos salido bien parados de la epidemia. Os quedáis en vuestros chaletes con la misma resignación con que nos quedamos nosotros. Y si os ponéis malos, seréis bien atendidos en los hospitales del SAS, que para eso forman parte del Sistema Nacional de Salud. Así que no vayáis a las playas, no os pongáis en las terrazas, no os peguéis paseos por las calles para disfrutar del sol. No hagáis lo que no haríais en Madrid. Cuando salgáis a la compra guardad la distancia de seguridad. Nos encanta teneros entre nosotros como si estuviéramos en agosto. No podréis ir a aplaudir las puestas de sol al Palmar como os gusta, lo siento. No vais a subir los precios de la hostelería porque estará toda cerrada así que el impacto inflacionista que generáis todos los veranos en esta ocasión no sucederá. Ya sé que no buscáis que suban los precios pero es la ley de la oferta y la demanda. Imaginad que estáis en Chamberí, en Argüelles, en la Arganzuela (sí, sí, esa de "Pichi es el chulo que pasea" que tanto ha contribuido a reflejar el estereotipo por el que se os conoce en toda España), Malasaña, Chueca, Vallecas, Carabanchel, Tetuán e incluso el Barrio de Salamanca, que aquí aceptamos a todo el mundo, aunque vistan de Spagnolo. Siento que no podáis jugar al golf, al pádel o al polo. Así de injusta es la vida. Ahora mimetizaos con el paisaje, como unos gaditanos recluidos más, nos podréis comprender mejor. Bienvenidos y a aguantar, como todos.