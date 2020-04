No sé si tengo que salir a aplaudir a las ocho de la tarde; desconozco si eso es por los sanitarios o, como dicen otros, el Gobierno se está apropiando de ellos. Si salgo no sé si tengo que hacerlo vestido del Cádiz o con camiseta negra en señal de luto. Si debo hacerlo sólo con mis manos o con cacerolas. Y si toco los utensilios de cocina muestro mi ignorancia si lo que estoy haciendo es mostrar mi descontento con el Rey o un homenaje a los niños. Recibo tantos mensajes por whatssap contradictorios que ya me huele todo a cuerno quemado.Tengo claro que detrás de la inocencia que aparentan muchos de ellos, hay un colectivo o partido político que quiere vencer una batalla, ganar unos votos y tratar de manipular al personal. Somos tan crédulos que le damos categoría de certeza a todo mensaje anónimo que nos llega a través de las redes dejando a un lado el espíritu crítico.