Espera por si acaso, aunque no hizo falta

Son cosas que se hacen tradición, aunque con el tiempo vayan perdiendo auge. Los fans de los ex concursantes de operación Triunfo se plantaron desde primera hora de la mañana para conseguir los mejores lugares en el concierto del muelle. Allí fueron con sus sombrillas y sus sillas. Eran muchos, pero no demasiados y así se pudo ver en el concierto. Entrando unos pocos minutos antes se podía encontrar buen sitio sin necesidad de grandes esperas porque la cita no fue ni mucho menos multitudinaria. Operación Triunfo ya no congraga lo que congregaba en sus tiempos. Como todo, las modas pasan. Pero ellos (los de la foto) pasaron un día divertido.