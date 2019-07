Especies invasoras... de freidor

El otro día leyendo un genial artículo de Javi Osuna narrando un eclipse de luna... de freidor se me vino a la cabeza un tema que me preocupa desde hace mucho tiempo como miembro fundador "Los verdes achocaos", una asociación ecologista centrada en la defensa del biosistema de los freidores... que no todo va a ser defender Doñana.

Se habla mucho en estos días de especies invasoras en Cádiz. Que si la carabela portuguesa, que tiene nombre como de transformista de cabaret, que si el alga invasora asiática que se ha venido a vivir al Campo de Gibraltar y que amenaza con dejarnos sin los besugos de la pinta o esos mosquitos de tamaño familiar que vienen de "tierra extraña" y que más que picarte te dan unos bocaos que yo creo que ellos confunden al hombre europeo con un flamenquin de jamón y queso.

Sin embargo, ninguna asociación ecologista internacional, ni ninguna fundación pública ha denunciado nunca la llegada a los freidores gaditanos de "especies invasoras" como las empanadillas de atún o los palitos de merluza, dos pobladores que llegaron desde los mundos de "Pescanova" y que se aclimataron a la perfección a los papeles de estraza poniendo en peligro la fauna freidosa siempre capitaneada por la trinidad compuesta por el adobo, los chocos y la pescadilla. ¿Cuando veremos a uno de Green Peace encadenarse a la pala de un gallego para coger chocos? me pregunto visiblemente indignado.

Unidas Podemos no debe llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez si no se incluye para esta legislatura un proyecto de ley que plantee medidas de choque (no confundir con medidas de choco que es otra cosa) para eliminar de las cartas de los freidores estas dos especies invasoras y que también aborde con valentía amenazas para el biosistema del freidor como pueden ser los "macnuguets" de pollo o los palitos de cangrejo versión "delicias de mar" que no es otra cosa que surimi con el agravante de estar empanao.

No se puede tampoco dejar de abordar el gravísimo problema de la puntillita china, que más que para freir es buena para colgar percheros en dormitorios.

El freidor gaditano está ahora en periodo de expansión, si estuvieran en bolsa, estarían en el Ibex 35, versión enharinada. En los últimos meses se han abierto varios en la Bahía y el adobo florece por las calles como los girasoles lo hacen por los campos...pero con más orégano.

En algunos de ellos se están llegando a ver animales de especial interés freidoso como las acedías de Sanlúcar, las pijotas enroscás o taquitos de corvina, en un alarde exquisitez de freiduría a la altura. Urge un acuerdo entre Psoe y Unidas Podemos...el pacto de los choquitos.