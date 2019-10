La España irresponsable

Nos hemos convertido en un país de irresponsables . La gente actúa de manera inconsciente, como si sus actos no tuvieran consecuencias, escurrir el bulto, echarle la culpa a otro o buscar todo tipo de excusas. Se ha convertido en algo cotidiano no pagar impuestos, no pedir licencia, actuar en el propio beneficio .Decenas de miles de ciudadanos han construido sus chalets a sabiendas de que no tenían permiso y ahora exigen que se les legalice a costa del dinero público, los que procuran no pagar impuestos pero exigen al Estado todo tipo de intervenciones y ayuda, los que atropellan el medio ambiente sin pensar en que el planeta es de todos, los que ensucian las calles , los que hacen ruido hasta altas horas de la madrugada pero a ellos que nadie les moleste . Esta es la norma común española , en Vía Layetana o en La Caleta. La gente actúa con impunidad en la creencia de que no les van a pillar y cuando son descubiertos lo niegan todo u ofrecen una absurda explicación. Hemos visto cómo 12 políticos catalanes, tan españoles, que adoptaron una serie de decisiones contra la ley, realizaron gastos de dinero público a sabiendas de que era ilegal, cuando han sido llevados a juicio lo han negado todo, se han buscado toda suerte de explicaciones y cuando han sido condenados se han ofrecido como víctimas , cuando son unos delincuentes que sabían a lo que se exponían. Deberían haber tenido la gallardía de reconocer que habían obrado a sabiendas de las consecuencias en lugar de esconderse tras la masa inconsciente . Lanzan a la calle a unos miles de descerebrados que acosan a los pacíficos ciudadanos, destrozan su ciudad y agreden a la policía. Por si esto fuera poco resulta de lo más sorprendente que ciudadanos del resto de España, incluida Cádiz, apoyen la causa de estos xenófobos supremacistas que pretenden sojuzgar a quienes no piensan como ellos. Descerebrados que ofrecen su solidaridad a migrantes africanos, a personas sin hogar o a personas desvalidas no piensan que en Cataluña las víctimas son los catalanes no independentistas que son perseguidos, acosados y sometidos a una presión inaceptable. En lugar de mostrar su apoyo a las víctimas lo hacen con los 12 nazis que han querido acabar con la convivencia y la tolerancia. La izquierda fue siempre internacionalista, ahora parece que algunos se han vuelto nacionalistas mientras inconscientes fuera de Cataluña, incluida nuestra ciudad, los apoya. Si Carlos Marx levantara la cabeza.