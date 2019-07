Hace unos días unos operarios municipales procedieron a retirar una farola con su amplia base en la plaza de San Agustín a petición, dicen, de las asociaciones de hosteleros . No hace falta ser muy mal pensado para saber que lo que se escondía tras esta medida es la demanda de los dos establecimientos que dan a esa plaza frente a la Iglesia al objeto de colocar las respectivas terrazas, tengan permiso . Eso se llama usar medios públicos con fines privados. De manera paralela se ha levantado una polémica por la colocación de un tiovivo en la plaza de la Catedral. Aunque alguien se beneficiará , sean los industriales que lo montan, sean los hosteleros y comerciantes de los alrededores, el caso difiere del anterior en que el Ayuntamiento no ha tenido que poner ni un euro .

El espacio público es sagrado porque es de todos, habría que cuidarlo como si fuera el salón de la propia casa. Por eso resulta del todo inaceptable la ocupación masiva de plazas y calles por quienes hacen un uso privativo de ellas, y digno de rechazo aquellos que ensucian las calles, dicho sea de paso. Los establecimientos de hostelería hacen irreconocibles las plazas y las calles. Empieza a ser difícil jugar en la plaza Mina o en San Antonio por la cantidad de mesas . Es imposible recordar las plazas de nuestra niñez cuando jugábamos a la pelota o a cualquier otra actividad infantil con la lejana mirada de nuestros padres sentados en un banco. Ahora parece imposible ir a una plaza si no es para sentarse en una mesa a tomar algo. Lo mismo se puede decir de los desaprensivos comerciantes que colocan artefactos en las calles como reclamo o para la venta directa, tal que el tramo de acera junto a su establecimiento fuera de su propiedad. No he visto jamás a un policía municipal reclamando la autorización para el uso del espacio público o levantar acta sobre el incumplimiento de las ordenanzas . Esto se ha convertido en la ley de la selva con el chantaje de los puestos de trabajo. Está bien que pueda haber mesas en las plazas. Qué tiempos aquellos en los que en San Francisco había una sola fila de mesas pegadas al Parisién, antes de que llegara un destacado militante socialista, comprase la droguería de los Repeto y consiguiese que le moviesen una cabina de teléfonos(esa antigualla) para poner más mesas de su nueva cafetería, en tiempos de Carlos Díaz. Aquello parece una travesura comparado con el desmán permanente promovido por LLORECA y ejecutado por el Equipo de Gobierno con dinero público.