Alguien debería explicar por qué una ciudad que hace seis meses acogió el Congreso Internacional de la Lengua Española con sus escaparates y balcones llenos de maravillosas palabras del acervo local, le pone como nombre a un festival de series South Series International.¿No se podría haber llamado Festival de Series en el Sur? Eso por no hablar de que Cádiz no es el Sur, el Sur será Marruecos, si acaso. Alguien que explique también cómo coincide el festival de series con Alcances, con el veterano festival relegado a la insignificancia. Aparte de estos detalles no por pequeños menos importantes, el festival es un éxito, al menos en el interés despertado entre la población con el famoseo, las fotos de los móviles y demás. Cosa diferente es que a la gente les interese Entrevías, lo que en realidad quieren es una foto con Coronado, pleitesía a la sociedad de consumo que vivimos. Para otro años se podían fusionar Alcances y el Festival de Series e incentivar a los técnicos y artesanos locales para la industria audiovisual, ahí lo dejo . Es un gran evento para Cádiz que apenas tiene repercusión fuera de las Puertas de Tierra. Los medios le han dedicado poca atención, quizás porque en Madrid se celebraba a la vez Iberseries.

Dicho lo anterior nadie del Equipo de Gobierno se ha tomado la molestia de reconocer el papel jugado por el concejal Carlos Parada para traer este evento a Cádiz, el promotor de la idea. Hubiera sido un gesto de grandeza por el alcalde o algún concejal decir en público que fue el esfuerzo de Parada y el anterior Equipo de Gobierno el que consiguió que este festival viniese a Cádiz. Reconocer valores a un adversario es síntoma de tolerancia y grandeza, de lo que anda muy escaso la política española. Carlos fue de los mejores concejales de Adelante Cádiz, trabajador incansable poco dado al figureo, quizás por eso no se le reconocen sus méritos. Dicho lo anterior, te voy a decir una cosa , Carlos, que sirve para los que han sido rápidos en salir a apuntarse el tanto: nadie de Adelante Cádiz, ni un solo concejal y, no digamos, el alcalde, tuvo a bien reconocer quién ideó e impulsó el Congreso Internacional de la Lengua Española. Incluso Kichi fue tan casposo y tan cateto de pedir un aplauso para el infausto Paco Cano en la gala inaugural del CILE, como si este concejal hubiera hecho otra cosa más que hacer el trabajo para el que le pagábamos con dinero de todos y, de paso, favorecer a sus amigos. Siento decirte Carlos que es una canallada lo que ha hecho el Equipo de Gobierno del PP contigo, equivalente al que vosotros mismos hicisteis hace meses. Algunos terminarán en el basurero de la Historia, los que no lo están ya. En tu caso de manera injusta.