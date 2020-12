El suicidio del Patronato del Concurso es equiparable al que se hicieron los procuradores de las Cortes de Franco (salvo Jerónimo Almagro). Ambos votaron a favor de su autodisolución empujados por el poder. Hasta el día antes se creyeron de verdad que mandaban en sus respectivos campos, hasta que unas cuantas llamadas desde el Gobierno les convenció de que debían renunciar. Al menos Miguel Villanueva(Sí cuando es sí, no cuando es no) fue coherente con sus puntos de vista y rechazó la autodisolución. El resto pensaban que organizaban el Concurso (eso que los snob llaman "el COAC" o si me apuran "er coa"). Se acostaron organizadores y se levantaron sin poder. Siempre pensé que la alambicada forma del Patronato no era ni carne ni pescao: el Ayuntamiento no había cedido la organización a los autores ni era organizador. Los del PP se inventaron ese remedo de participación que extendió el mamarrachismo hasta la creación de asociaciones de cuarteteros, chirigoteros, comparsistas, coristas, artesanos, antifaces de oro e intérpretes que se unían a la de los autores. No se llegó a crear una asociación de bombistas, punteaos, octavillitas, cajillas o postulantes de milagro, porque todos lo que quería era cuelo en el Falla. En un volantazo sin precedentes el equipo de gobierno que más ha presumido de participación suprime el único órgano donde estaba en minoría, todo ello con mucho arte, de la noche a la mañana. Pobrecillos los Procopio y Villanueva que por primera vez en años no tendrán entradas para ellos, sus amigos y sus familias. No sé si el concurso podrá llevarse a cabo sin un representantes del Clan Procopio y de los camaradas de Villanueva fijos desde los tiempos de Mariscal. Cádiz se resquebraja, la ciudad se hunde de manera miserable, asistimos a la decadencia gaditana, ante nuestros ojos el declive del emporio del orbe, de la luz de occidente, de la capital de la libertad, todo a manos de Lola Cazalilla, la Alexandra Ocasio Cortez de Cádiz que a la chita callando se ha liquidado la herencia de 20 años de teofilismo carnavalero para volver a los orígenes de la Comisión Ciudadana de Fiestas creada por Pepe Mena, donde ya estaba Miguel Villanueva solo que aquella Comisión servía para que no se colase nadie en el teatro mientras que el Patronato era una forma de que unos cuantos tuvieran entradas para presumir en los bares y las peñas de la ciudad. La Comisión de Fiestas impulsada por el Partido Comunista colocaba a un militante del partido en cada puerta y allí no podía entrar nadie sin entrada. Hasta al presidente Rafael Escuredo dejaron en la calle a la espera del visto bueno de Pepe Mena. Luego vinieron Manolito Piñero y compañeros mártires.