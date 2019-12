Me parece espantoso llamar a algo el COAC, ese acrónimo pedante para denominar a lo que siempre fue El Concurso, El Falla o El Concurso del Falla. Es la misma gente que dice "tablet" en lugar de tableta o "aps" e incluso "apepé" en lugar de aplicación. Debe ser que se sienten mejores llamando a las cosas de forma rara, como si eso les convirtiese en expertos. Ha resultado sorprendente que el Patronato del Concurso haya dejado fuera a Canal Sur después de 30 años. Canal Sur es responsable de la fama del Carnaval de Cádiz fuera de la Bahía. Gracias a la retransmisión de la televisión pública andaluza hay agrupaciones que actúan todos los fines de semana por los diferentes pueblos de la región, lo que ha convertido en profesionales a algunos y otros han encontrado una forma de completar sus ingresos. Hay 800 pueblos en toda la comunidad desde Olula del Río a Ayamonte. La verdad es que Canal Sur lleva 30 años haciendo lo mismo con las mismas personas, el Mochila, el Cateto, con la incorporación del Caricato de Dos Hermanas como gran novedad, todos con sus pajaritas que parecían más unos camareros que unos presentadores. Onda Cádiz llevaba un tiempo haciéndolo mucho mejor a pesar de contar con menos medios gracias a la sobriedad y el buen hacer de Enrique Miranda y de un grupo de profesionales entregados a la causa, en contraste con la rutina burocrática del canal autonómico. La mayoría de los gaditanos preferían ver el concurso a través de la televisión pública municipal que además este año ha mejorado su equipamiento técnico. No sé si las cuentas les van a salir, si van a conseguir revender o compartir la señal en la final, si a la RTVA le va a dar un ataque de soberbia y no van a intentar tener esa retransmisión que por poco dinero les daba buena audiencia con la que paliar el gatillazo de otros programas. Onda Cádiz ha asumido un riesgo económico evidente. En todo caso hay muchos otros canales en abierto, existen plataformas de streaming (perdón) , aparte de que es probable que la mayor audiencia la proporcione Youtube. Incluso si Onda Cádiz se aplicase a la difusión vía Twiter, Facebook, Instagram y Tok Tok alcanzaría grandes niveles de difusión sin necesidad de aquellos que se pensaban que estaban en posición de monopolio. Que las estilistas de la ciudad vayan preparando los modelitos, son muchos días y cada jornada hay que lucir algo nuevo. Si aquella chirigota, ante el debate sobre si las mujeres podían cargar pasos, decíanque se iban de camping, yo me voy a Netflix.