'Eppur si muove'

Pues sí, se mueve. Los sanchistas ponen en duda que Feijóo sepa asumir las responsabilidades propios de un presidente del Gobierno, dicen que no tiene sentido de Estado, que su principal línea de actuación es el bloqueo sistemático de la renovación de importantes instituciones y que no tiene mucha idea de cómo funciona la política nacional. En resumen, que es un pardillo. Le han dedicado toda clase de calificativos, a cual más despreciable, pero Feijóo no se inmuta y sigue fiel al camino que se ha marcado. Como Galileo, que insistió en que la tierra se movía aunque le obligaron a admitir lo contrario, Feijóo también se mueve. Mucho.

Se lleva bien con personajes importantes del Íbex. No alardea de esas relaciones pero se lleva bien, y de los encuentros que ha mantenido con personalidades catalanas de la empresa está recibiendo informes que le explican cómo está allí el panorama económico, político y social. Las relaciones con la CEOE y con Garamendi son excelentes, pero eso va de soi entre un presidente del PP y el presidente de la patronal. Tiene intención de mantener encuentros con los sindicatos de forma habitual, aunque sea para expresar unos y otros sus discrepancias, y empieza ya a mirar al exterior. Cuenta con algunos contactos en las instituciones europeas y las afianzará en fechas próximas en un encuentro con Von der Leyen. En Latinoamérica, sus contactos son mayores con ex presidentes que con presidentes. Lo primero, por sus años de presidente gallego; lo segundo, porque la mayoría de los presidentes actuales no son precisamente de la cuerda de Feijóo. Pero también asume que está obligado a entenderse con ellos si un día llega a La Moncloa.

En la política nacional, relaciones muy buenas con los barones regionales. Con algunos socialistas la sintonía es mayor que la que mantienen con Pedro Sánchez. Tanto Feijóo como su equipo han iniciado ya conversaciones con partidos regionales, porque difícilmente llegará a presidente sin la ayuda de algunos de esos partidos que, hoy, apoyan a Sánchez en el Parlamento.

A corto plazo, dos citas importantes. Una con el presidente del PNV, Ortuzar, que a pesar de que colabora con Sánchez no es incondicional suyo, entre otras razones por su alianza con Bildu. ¿Y si Feijóo pudiera promover un Gobierno peneuvista con el apoyo del PP? Atentos. Y también muy pronto se verán las caras Feijóo y Santiago Abascal. No se conocen, aunque Abascal estuvo mucho tiempo en el PP. Han hablado por teléfono alguna vez en los últimos tiempos, pero lo que importa es el encuentro cara a cara. A dos. Fundamental también para hablar de futuro.

En fin, que está ahí el Eppur si muove. Feijóo no para quieto.