Epístolas del alcalde

Así como Enrique Tierno Galván escribía bandos, en sus tiempos de alcalde de Madrid, en Cádiz nuestro alcalde, José María González, escribe cartas. En verdad los bandos no los inventó Tierno, sino que ya venían de antes, incluso de los tiempos de Franco, cuando en Cádiz hubo alcaldes como José León de Carranza que publicó algunos, por lo general rimbombantes y previsibles. Me parece bien que el alcalde escriba cartas. Además, ese epistolario lo podrá recopilar algún día. José María Pemán publicó Mis almuerzos con gente importante. José María González podría publicar Mis cartas a gente importante. O bien A la gente, tan sencillamente, ya que él no se da importancia.

Los bandos tenían algo de coercitivos, palabra que se nos ha quedado del tiempo de los bandos. Por el contrario, las cartas evocan mucha literatura. El escritor Vicente Molina Foix publicó El abrecartas, una novela a base de cartas, que comienza con las que escribe un amigo de Federico García Lorca al poeta. Antes de eso, otro poeta, Gustavo Adolfo Bécquer, ya escribió Desde mi celda, una colección de cartas literarias. También se publicó Cartas a Theo, que no es una colección de cartas de Kichi a la anterior alcaldesa, sino las que escribió el pintor Vincent Van Gogh a su hermano.

Pero se debe reconocer, sin meter por medio a Pascual Saturio, que la tradición epistolar del alcalde González es de raigambre cristiana. San Pablo, después de caerse del caballo en el camino de Damasco, empezó a escribir cartas con frenesí. Esas epístolas de las misas. A los corintios, a los tesalonicenses, a los romanos… Escribía a todos. Parece que incluso a Séneca. También a Timoteo. En cambio a Teófilo le dedicó su evangelio San Lucas. Este Teófilo pudo ser abogado de San Pablo en Roma, según algunos autores.

Sin abundar en las sagradas escrituras, el alcalde González no escribe a los viñeros, a los santamarianos, a los laguneros, ni a los loretenses. Por el contrario, entre sus recientes epístolas, están la de Joaquín Sabina y la de Fran González. Al pregonero del Carnaval se la fecha en 6 de octubre de 2017 (¡víspera de la Patrona del año pasado!) y le dice que el Ayuntamiento le va a pagar todos los gastos del Pregón del Carnaval. En cuanto a Fran González, le dice con desparpajo: "¿Por qué no recuperar Onda Cádiz y la Fundación de la Mujer para la ciudadanía?". Y reprocha que se la dieron a Ciudadanos, "el recambio derechista del PP".

¿Se la dan a Ciudadanos y la quiere para la ciudadanía? ¿O sea que los ciudadanos son ellos? Algunas cartas se pueden mejorar.