Envidia de Alemania

La envidia, según el diccionario, es tristeza o pesar del bien ajeno y deseo de algo que no se posee. Según el Catecismo es un pecado capital que se manifiesta como rencor o tristeza ante el bien del prójimo y deseo de apropiárselo. Según Dante es placer al ver caer a quienes son más afortunados que nosotros, por lo que a los condenados se les cosen los párpados. Según Quevedo va flaca y amarilla porque muerde, pero no come.

Pero hay otra envidia sana: la que se siente al saber que Angela Merkel y los alcaldes de las once principales ciudades alemanas han acordado el pasado viernes adoptar medidas estrictas para frenar el coronavirus si el número de infecciones supera el umbral de los 35 o los 50 casos por cada 100.000 habitantes en esta semana. En el primer escenario deberán recurrir al apoyo del Instituto Roberto Koch de Virología y al personal sanitario del ejército alemán. En el segundo deberán adoptar las medidas ya vigentes en Berlín. El objetivo es aplanar la curva de contagios para evitar confinamientos tan duros como los de marzo y abril, manteniendo lo esencial de la vida pública y la actividad económica.

"Hemos probado -ha dicho Merkel- que pudimos permanecer unidos contra el virus y que podemos hacerlo nuevamente… Todos los alcaldes han querido tomar la palabra y nos hemos extendido hablando y escuchando, para entender en qué puede ayudar el Gobierno… Se trata de unificar en lo posible las medidas para evitar un caos normativo… Todos sabemos que las ciudades y las áreas urbanas son ahora el escenario donde se va a ver si la pandemia en Alemania se puede mantener bajo control o si descarrila… Mi prioridad es mantener abierta la economía y activo el sistema educativo… Sé que estas decisiones pueden parecer difíciles y exageradas [a los jóvenes], pero no deben pensar solamente en ellos mismos o en las personas mayores a las que puedan infectar, porque esto va mucho más allá. Deben entender que lo que está en juego es que pasado mañana puedan o no encontrar un puesto de trabajo".

En Berlín la incidencia es cinco veces menor que en Madrid. En Alemania -que tiene casi el doble de habitantes que España- el viernes hubo 4.721 contagios y en España 5.986. Alemania acumula 320.000 contagios y 9.599 fallecidos, España 861.112 contagios y 32. 929 fallecidos oficiales y 53.000 reales. ¡Qué desolación si se compara con nuestra miserable política!