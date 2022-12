Como bien dice Antonio Burgos, ya nadie manda tarjetas de felicitación por Navidad, salvo el despacho de Víctor López y, parece ser, el obispo de la diócesis. Yo antes recibía muchas, cosa sorprendente porque nunca mandaba ninguna. Incluso hubo un tiempo en el que recibía más de un jamón. Ese tiempo acabó, se ve que ya no soy nadie, si es que algún día fui alguien. Ahora te mandan tarjetas electrónicas. Desde aquí os lo digo, chavalas y chavales: no mandéis tarjetas con una foto de la familia, la Casa Real ya desestimó ese sistema hace años, así que no copiéis a destiempo. Tampoco sirven las tarjetas con una foto de los niños, que es lo que hace ahora Felipe VI con sus dos hijas, eso es copiar. Tampoco mandéis tarjetas con mensajes políticos, ni contra Sánchez, ni contra los catalanes, ni contra Podemos, ni contra la Ayuso, dadnos descanso durante unos días que ya estamos hasta el gorro (de Papá Noel) de tanta política, al menos un pequeño receso. No utilicéis la frase "seres queridos" ni "estas señaladas fiestas" porque son un topicazo. A ver si los telediarios dejan de dar la brasa con la cena de Nochebuena o de Nochevieja, con lo que han subido los mariscos: todos con lo mismo, pues si ha subido el marisco, no compréis , o id antes de la fecha a Cortemar o a Ángel González (me han regalado langostinos del Atleti). Incluso mucho mejor: pasad de las comidas de cuñaos, sobre todo si tenéis en cuenta que también vosotros sois cuñaos, y que si veis a los vuestros dar la turra en plan Los Enteraos, es seguro que ellos os ven a vosotros igual. Digo más, no pongáis la foto de la comida en vuestras redes: son iguales todas, no os creáis que vuestra cena es diferente a la de otros. Y si lo hacéis, no poned servilletas de papel ni velas de los chinos , que queda la jartá de cutre. Tampoco os hagáis fotos del clan familiar: ya sabemos que tenéis familia, todos la tenemos, si subís algo a vuestro Facebook, amigos puretas, que sea original: un bailecito para Tik Tok o un reel de Instagram como si fuerais el concejal Calleja de El Puerto, en pijama mismamente, con un bolso en las manos si hace falta. Ya puestos a hacer cosas distintas digo yo que las cenas se hacen eternas, ese invento de las "preuvas" del día 30 está muy bien, como los católicos que pueden cumplir con la misa dominical los sábados por la tarde. Incluso la San Silvestre gaditana que se puso el día 29, festividad de San Pedro y San Pablo. Extravagancias dela ciudad, que vamos a cambiar hasta el santoral, con permiso de Don Rafaé. Eliminamos del tirón estas "entrañables fiestas" y dedicamos nuestros esfuerzos a otras cosas, propuesta para el programa electoral de Beiro, que al fin y al cabo no tiene ninguno.