Enterrar a Felipe

Felipe González ha cumplido 80 años. Supe la noticia, me impresionó. Felipe es como alguien intemporal. Mi generación lo recordará siempre con gratitud. Y la anterior y la posterior. Junto con el Rey Juan Carlos I y el presidente Adolfo Suárez, dieron a los españoles decenas de años de progreso, de democracia, de libertad. Nos digan lo que nos digan, estamos convencidos. Fue un estadista, un demócrata y un gran español, que sigue siéndolo. Por eso me molestó mucho cómo terminó la entrevista Jordi Évole el pasado domingo. Levantó el paño del altar, vamos. Diciéndole más o menos que como había cumplido 80 años le quedaba menos para morirse y que cómo quería que lo enterraran. Me pareció muy fuerte pero es característico de este entrevistador, entra suave y la mete hasta la empuñadura, la espada. Felipe, que había estado locuaz y prudente durante toda la entrevista, cerró amablemente la encerrona. El Felipe González octogenario estaba allí para meter el hombro al futuro de España no para dibujar el escenario de unas exequias de Estado. De todos modos, percibí que Évole conocía de antemano las respuestas a algunas preguntas, por lo que no se las hizo. O sea, también sabía que Felipe no iba a hacer como otros, que le preguntas por A y contestan por B, como hizo cuando de Putin se trataba. Era mejor no preguntarle por la deriva de los nacionalismos e independentismos catalán y vasco, la extrema derecha y así. Digo que cuando vio lo que decía sobre Feijoó guardó los trastos, porque se encontró con una respuesta desde la sinceridad y la verdad, que beneficiaba al emergente líder del Partido Popular, hasta ahí podíamos llegar en esa televisión. Por eso vi la entrevista, cuyo formato televisivo es excepcional, completamente fallida. Ni le preguntó lo que a todos nos gustaría que le hubiera preguntado ni correspondió a algo tan importante como hablar con alguien que cumple 80 años con esa "hoja de servicios" a su patria y la lucidez que posee el ex presidente del gobierno español. O sea, se le vieron las costuras y logró que el entrevistado le dijera con toda tranquilidad lo que intentaron hacerle, incluso después de dejar la presidencia: buscarle basura debajo de las alfombras, propiedades en México y fondos en paraísos fiscales… Y todavía lo intentaban… A buen entendedor, pues. Dura la política, ¿verdad? Tela. ¿Por eso era conveniente saber cómo quería que lo enterraran? Incineración y un destino ya marcado, clausurado con sus hijos. Enterrar bien a alguien, al modo español, es lo del sepulcro y siete llaves del Cid. Felipe no se va a volatilizar de la memoria reciente de España.