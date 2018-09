Enséñala Pablo

Pablo tienes que enseñarla. Creo que ya lo sabes, Pedro la ha enseñado y no le ha ido mal. Le costó trabajo, se hizo rogar…a todos nos pasa la primera vez, pero al final se la ha enseñado a todo el mundo, e incluso ha hecho fotocopias. Yo creo que es el momento, sobre todo después de saberse ayer que Epi y Blas eran algo más que amigos. Ya sabemos por qué hablaban tanto los dos de arriba y abajo…y de delante y detrás…cuanta ingenuidad hemos tenido los niños.

Un español como tú, que lleva la bandera tatuada en el pecho (en la cartera, no) no puede ser el último en enseñarla, que lo tuyo se va a convertir entonces en los chistes esos del alemán, el francés y el patrio. Ya se te ha adelantado Pedro y no dejarás que la enseñe Albert, o que la enseñe el Coletas, que después vienen las comparaciones y se lia, que hoy la gente con los móviles en seguida la lia. Ten cuidadito que cualquier día la enseña también Aznar. Hazlo aunque sea por twiter, o por instagran y calienta la redes sociales, que eso gusta mucho aquí, lo de calentar las redes sociales y tu por el momento no has calentado ni el termo del puchero, que no te quitas la chaqueta ni para ir a natación.

Aquí en Cádiz, te lo digo para que lo sepas, también la enseñó hasta Romani…aunque antes tuvo que tomarse unos cuantos Camparis para enfrentarse al momento y hasta Pepe Blas, que tú sabes que es muy suyo, le dio la aprobación, aunque eso sí rechazó la idea que le propuso Teófila de enseñarla en el carril sin usos del puente de La Pepa. Romaní la enseñó en un despacho…sé que no suena bien, pero el la enseñó en un despacho. Tu puedes enseñarla delante de los leones del Congreso o encima de un tanque de la legión…que eso queda muy viril.

Te advierto que como se está poniendo la cosita la va a tener que enseñar todo el mundo. Acuerdaté de Cristina, ella no quiso enseñarla y fijaté como le va, que hasta le sacaron un video guardándose cositas en el bolso antes de tiempo.

Se habla incluso de que Felipe VI lo hace cualquier día para que nadie tenga dudas y que incluso doña Letizia le hará un telediario especial para la ocasión. Puede que la tenga que enseñar algún Obispo o hasta Florentino Pérez, quien sabe, aunque el tiene la ventaja que tiene a Butragueño en la junta directiva.

Pablo ha llegado tu momento, hablaló con Mariano, con Soraya, con el Papa, para que te de la dispensa. Convoca a todas las televisiones y hasta a youtube…pero enseña ya la tesis del master, Pablo.