Ensaladilla rusa

En política y en la vida levantar muchas expectativas y no cumplirlas conduce al ridículo o a la frustración. El gobierno municipal lleva tres años con anuncios de peatonalizaciones como si fuera el bálsamo de fierabrás cuando es un proceso llevado a cabo por todos los ayuntamientos desde 1979. No han inventado nada Martín Vila ni José María González con la diferencia de que otros gobiernos lo han ejecutado y este es más dado a amagar y no dar. Lo de la plaza de España es un proceso propagandístico de libro: años con la organización actividades, que si juegos, que si día sin coche y otras zarandajas por el estilo.

Cuando bajamos el balón al pasto la plaza está como siempre, llena de coches y de motos a pesar de tantos anuncios . Se dijo que la plaza de Argüelles iba a ser el principio y cuando la han puesto en marcha resulta que estaba llena de coches aparcados, vehículos de paso y autobuses en circulación . Eso sí, se hizo una inauguración pomposa y altisonante como si hubiera un antes y un después. Por supuesto está muy bien peatonalizar de manera progresiva el Casco, con cuidado de no machacar la vida cotidiana de comerciantes y vecinos . Si algo bueno tiene el Casco es que todavía vivimos en él 50 mil personas , lo que lo hace diferente a otros de toda Europa que se han quedado como escenarios de cartón piedra. Venecia, sin ir más lejos, tiene 50 mil habitantes y recibe 20 millones de turistas. Está bien que proceda a peatonalizar con cuidado para devolverle la ciudad a los ciudadanos sin necesidad de resultar agresivos. Tampoco es cosa de peatonalizar para que al final todo se llene de terrazas y estas de música hasta las tantas .

María Romay, defensora de las agrupaciones frente a los vecinos que ven perturbado su descanso, ha decidido darnos una tregua y se va a Moscú con la chirigota "Los que se van a Leningrado porque resulta de su agrado" ya que en Moscú no es previsible que tiren cubos de agua desde los balcones. Romay se va a pegar las enésimas vacaciones financiadas con dinero público que tanto gustan a los integrantes del Equipo de Gobierno, tan poco viajados que necesitan ir de gañote vil, que decía Enrique Alcina. En esto deben consistir los temas chungos de los que hablaba hace unos años , ahora sublimados hasta el delirio con una conferencia que va a ofrecer la propia concejala Gades dada su alta capacidad intelectual y su reputada trayectoria académica. El Adri acaba de volver de Palestina y se ha notado mucho la impronta dejada en todo Oriente Próximo.