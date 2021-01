El presidente del Colegio de Enfermería en Cádiz, Rafael Campos, señalaba en unas declaraciones realizadas al periodista Joaquín Benítez de Diario de Cádiz, que prácticamente 8 de cada 10 enfermeros que se forman en la Universidad de Cádiz se van a trabajar fuera.

El dato es demoledor y a veces no entiendo como este tipo de noticias no llama más la atención de la sociedad porque el hecho me parece más que preocupante, sobre todo teniendo en cuenta la situación de la Sanidad andaluza.

Una de las cuestiones que ha puesto de manifiesto el coronavirus es la necesidad de invertir más en Sanidad. Hemos notado y mucho la falta de inversión que se ha hecho en los últimos años en los que se optó por quitar recursos para paliar así la crisis económica.

Lo que está ocurriendo pone de manifiesto la necesidad de invertir más en la Sanidad pública para que todos puedan superar un problema de estas características como el que se ha planteado ahora.

Campos es muy claro al reflejar las causas de esta huida de los profesionales a otras zonas de España o al extranjero y cita salarios bajos, contratos malos y condiciones duras de trabajo. Tengo amigos en el sector sanitario y están completamente quemados. Se sienten abandonados y sin medios y así es muy complicado que las cosas vayan bien.

Parece por tanto que el presidente gaditano de los enfermeros "diagnostica" perfectamente la enfermedad y sus causas. Hace falta que los representantes públicos, tanto los del gobierno y los de la oposición, se pongan de acuerdo en administrar medicamentos para solucionar el problema.

Con el tema de las vacunas va a hacer falta un esfuerzo importante de los enfermeros para administrarlas. Sería conveniente "invertir" en estas personas, pagarles mejor y mejorar sus condiciones de trabajo porque eso sería un beneficio para todos.

No defenderemos a los sanitarios saliendo sólo a aplaudir a las ocho de la tarde a los balcones, algo que estuvo muy bien y fue muy entrañable. La mejor forma de ayudarles es pidiendo que se invierta más en Sanidad, que se les pague mejor y se les dote de más medios.

La Sanidad debe ser una de las prioridades. No nos olvidemos de este tema. Cuando vengan las próximas elecciones habrá que prestar especial atención a las propuestas de los partidos en este campo. No nos olvidemos de esto porque solemos ser muy frágiles de memoria.