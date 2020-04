Una vez conocido cómo transcurrió la historia del mundo en los años posteriores, siempre me han impactado las fotos de los encuentros conjuntos que mantuvieron Stalin, Churchill y Roosevelt (Truman después) durante la Segunda Guerra Mundial: Teherán, Yalta, Potsdam... Bajo el título de aliados, todos se unieron en contra de un enemigo común, el nazismo, cuya expansión amenazaba gravemente el futuro de la humanidad. Americanos y soviéticos en el mismo barco, seguro que ya con reproches y divergencias profundas como se demostró después, para afrontar una lucha que no requería de otra cosa, de unidad. Después vendrían las tortas y la guerra fría que tanto amenazó también al siglo XX. Enemigos íntimos unidos en un frente común, que es lo que se echa tanto en falta estos días en España. Por encima de errores evidentes, criticables por supuesto pero que no pueden distraer del objetivo final.