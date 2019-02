Enemigo a las puertas

Vamos a recordar la famosa frase de Churchill: en política hay adversarios, enemigos y compañeros de partido haciendo listas. Las venganzas, y el premio a las lealtades, lo que mueve a los políticos que se dedican en primer lugar a su subsistencia personal para lo que se requiere aparecer ante los ciudadanos como si se preocupasen de sus problemas y en el partido como promotores de los adeptos. Por eso hay políticos que se tiran 30 y 40 años de un cargo a otro. Escribió el otro día un casadista gaditano "cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí" en referencia a Antonio Sanz, 35 años en carguetes, que había acordado marcharse en diciembre y ahí sigue, nombrando a sus amigos. Si no, de cuándo iba a ser delegada de Cultura Mercedes Colombo, que lo más que ha leído en su vida son las instrucciones de la televisión. O Ana Mestre, presentada como ajena a las luchas internas pero la más fiel seguidora de Sanz. El 95% de los cargos nombrados por Juanma son sorayistas así que la venganza será tremenda: el 100% de las listas venideras serán casadistas. Otro tanto podemos decir del PSOE: Susana Díaz puso el 100% de sus seguidores en las listas y ahora el sanchismo hará lo propio en las candidaturas del Congreso y el Senado (pronóstico: Pedro Sánchez sacará más votos que Susana ). En Ciudadanos parece que solo importa la voluntad descarada del líder por llegar a La Moncloa.

Las municipales son un mal trago que es preciso pasar, por lo que se maltrata a los portavoces (incluido JFK) y a los aspirantes. Luego está todo el facherío que sale del armario para apuntarse a Vox, no vaya a ser que saquen concejales y haya una cuchara para comer de la Olla Grande. Descartada Ana Peral, todo al albur de lo que diga Carlos Zambrano desde San Fernando. A la hora de escribir esta columna se celebra la asamblea local del PSOE donde se utiliza un alambicado procedimiento para que al final el portavoz, Fran González, elija la lista de entre los suyos. Los que apoyaron a Blanca Flores no han pasado de la preselección. Sin desmerecer a los integrantes de la candidatura, muchos de ellos buena gente. Podemos pondrá a la chica esa que dice que es diputada, dice que es de Cádiz y dice que era periodista pero que no se le conoce mayor oficio que la lealtad perruna al Marqués de Galapagar. En la ciudad a la espera del dictado de su único valor electoral que les va a impedir hundirse, el alcalde, con los de Ganar Cádiz locos por seguir chupando del bote y algún asesor a ver si cae algo, que está la cosa chunga.