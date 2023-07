Como escribí “Encuesta arriba2, un artículo sobre mi escepticismo hacia las encuestas, ya me considera un experto. Y como vamos cuesta abajo y sin freno hacia las elecciones, un amigo, muy emprendedor, me manda esta propuesta de negocio. Aún llegamos a colocar dos o tres antes del 23 de julio.

Véase su plan de negocio: “No haría falta ni personal. Quedamos en la piscina y vamos sugiriendo porcentajes y escaños con las copitas de Tío Pepe bien frías. Luego, ya en la tumbona, apuntamos en el papel de estraza de la tapita de mojama lo que nos acordamos de cuanto hablamos en el agua. Si en algo no estábamos de acuerdo, no hay problema, le aplicamos la media ponderada, que es lo propio de nuestra disciplina. Antes de que los niños empiecen a ponerse pesados con los chapuzones a bomba –que, con el salpicoteo, peligrarían borrar las anotaciones hechas–, les pedimos que las pasen a Excel. En compensación se pueden comer la última rodajita con su almendrita, que aquí no explotamos a nadie. Por la tarde, tras el siestón, nos preparamos un vermucito de Lustau y que nuestros niños lo impriman, y nos lo traigan. Entonces, con calma, analizamos los resultados. Si resulta que nos ha salido favorable al PSOE, llamamos a los amigos de El País y se la vendemos a ellos; que nos salió pepera, mejor, le podemos subir el precio porque hay más mercado y medio la subastamos entre La Razón, El Mundo, el ABC o El Español; si por esas cosas del Tío Pepe en la ola de calor resulta que, inexplicablemente, nos salió podemita, pues con la boquita chica y tal, pero lo intentamos con El Diario o con Público, a ver si cae algo; finalmente, si el resultado hubiese sido favorable a Vox, –¡ay, la desviación típica!-– pues nada, un día de trabajo perdido, se cuelga en Twitter”.

No le veo fisuras al plan, salvo que no sé si cubriremos el gasto en fino, pero con que nos salga lo comido por lo bebido, para estas elecciones, ya nos vale. Si nos consolidamos en el sector, ya afinaremos más con los costes de producción. Si las próximas elecciones cayesen, Dios lo quiera, en invierno, con Cacao Pico y castañas asadas nos arreglaríamos y tendríamos más margen.

Lo importante aquí son las horquillas. Abrirlas mucho para luego ir presumiendo de que la clavamos. En clavándola –con las horquillas–, el prestigio ya viene por sí solo y que se sucedan elecciones. Es un mercado muy emergente. Faltarnos…, no nos va a faltar.