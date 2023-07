Elucubrar sobre lo que va a pasar el próximo domingo en las elecciones es inútil por, al menos, dos razones. Una es que las encuestas pronostican una victoria clara, rondando la mayoría absoluta, para las derechas, y ahí hay poco que hablar. La otra es que las encuestas pueden equivocarse y que los indecisos pueden decidirse de pronto por lo menos esperado, y habría mucho que hablar. A falta de tan pocos días, digamos que los candidatos han mostrado sus cartas y, casi, sus intenciones.

¿Cuál es la obligación de los columnistas en esta tesitura? Pues poco más que decir lo que nos gusta y lo que no, alejando toda intención de intentar influir en la decisión soberana de los votantes y abandonando la enfermedad, tan común en el gremio, de creerse en posesión de la verdad. De Sánchez no me gusta su indefinición ni la falta de valor al defender sus pactos, ya sean los pasados o los futuros. De Feijoo abomino sus cambios de opinión y sus cesiones a la ultraderecha. Sánchez dijo que no gobernaría con Podemos y lo hizo. Feijoo dijo que no lo haría con Vox, y obligó a la presidenta de Extremadura a “tragarse sus palabras”, según definió el propio Juanma Moreno.

El actual presidente, timorato, no se atreve a reivindicar los avances que han propiciado para el conjunto del país los acuerdos con gente tan odiada como ERC y Bildu, y Feijoo se sube al miserable carro de meter (¡todavía!) a ETA en la campaña, algunas veces de manera contradictoria e incomprensible: propone excluir de las listas a los condenados por terrorismo, lo cual no está mal, pero ¿eso significa que se les permite a asesinos, violadores, maltratadores, pederastas y malversadores, por ejemplo? ¿Cumplir la pena es suficiente, o eso sólo redime en algunos casos?

El anterior Gobierno del PP de Rajoy apostó por una política dura con los independentistas catalanes, con el apoyo de buena parte de los otros españoles, y el enfrentamiento llevó a una de las situaciones más peligrosas y dramáticas que ha vivido el país en muchas décadas. Pedro Sánchez optó por la negociación y las concesiones que ello conlleva, y la situación en Cataluña se ha destensado de manera indiscutible a la vez que disminuye el número de partidarios de la independencia. Los españoles debemos decidir en esto: cada cual decide qué situación les parece mejor para el país. Yo lo tengo claro.