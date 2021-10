Elogio del peaje

Un amigo siempre defendía que el Royalty pusiera los cafés lo suficientemente caros para que no se llenase de gente. Ese espíritu selecto hay que llevarlo a las carreteras. Por ejemplo: oponerse a los peajes es de tiesos. Desde que eliminaron el de la autovía Puerto Real-Dos Hermanas aquello parece el nudo de Tres Caminos, entre los capillitas gaditanos que van a Sevilla, madre y maestra, para desahogarse como los que antes iban al Don Tico, y los sevillanos que vienen a Chipiona, Sanlúcar o Caños de Meca, no hay manera de usarla tranquilos. Cuando había que pagar 7 euros por trayecto, los tiesos se iban por la carretera nacional. Qué tiempos aquellos en los que había que pagar por usar el Puente Carranza (con perdón). Soy un firme partidario de que se pague por usar las autovías ¿por qué va a ser gratis? Los que no las usamos no tenemos que soportar con nuestros impuestos a los que están todo el día en la carretera. Es como la vía del tren, que depende del Estado pero se paga por usarla, o los aeropuertos, costeados con dinero de los contribuyentes pero sufragados por los usuarios, lo mismo que los puertos. No veo razón alguna para que los que no usamos las autovías tengamos que estar pagándolas, que las paguen los que las usan. Parece como si el coche fuera un objeto especial que está exento de todo: hay que dejarle las calles para que aparque, hay que construirle puentes, calles, semáforos, carreteras, aparcamientos, a costa del dinero del contribuyente. Peajes, aunque sean de esos que no requieren peajistas. Así los tiesos usarán menos el coche y la gente de categoría, cuando lo cojan, podrán ir sin aglomeraciones. No habrá quejas sobre Tres Caminos porque dejarán de haber atascos, nadie llorará por las obras en la autovía de San Fernando porque al tener que pagar muchos pensarán que es mejor el tren. Que pongan peaje en el puente de La Constitución. El compromiso del Gobierno con la Comisión Europea a cambio de la riada de millones que llegan de la Unión debería cumplirse de inmediato. Como aquel refrán "viaja porque no es de Cádiz". Entre los dos carnavales, la playa en verano, los capillas que vuelven por sus fueros todas las semanas, los Tosantos, los Juanillos, veladas variadas, cabalgata de Reyes, animación extraordinaria en las calles, el rayo verde de La Caleta, las terrazas libres de madrileños, carnaval de verano, carnaval chiquito, requetechiquito, el FIT este con las 35 gachises en pelotas, los festivales del títere, de música española, el festivalito de cine antes llamado Alcances, los conciertos, la programación del Falla, de vez en cuando en el Serendipia, el Pelíkano, el Pay Pay, La Cava, La Perla y lo que sea menester.