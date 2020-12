El autodenominado "gobierno del cambio" de Andalucía no solo no va a reducir chiringuitos, sino que va a ampliar los delegados provinciales para poder colocar a más conmilitones que consoliden las diferentes mayorías en el PP o sirvan para las luchas internas de Juan Marín en Ciudadanos (el relojero acabará en las listas del PP, el que viva lo verá). Veremos en Cádiz cómo la Pandilla Basura del Chaquetilla (Colombo, Er Dortó Ramoní) se ampliará . Se desconoce quiénes son y a qué dedican su tiempo delegados como el de Educación, con una enchufada de rottweiler para no recibir a la Junta de Personal y no responder a la prensa, o la de Salud, que nadie sabe a qué se dedica, como aquel legionario de los novios de la muerte, nadie sabía su nombre. No se crean ustedes que es privativo de PP y Ciudadanos. Estos días se ha sabido que el Gobierno de España tiene 1.200 asesores, el 42% de los cuales solo tiene la educación básica y nos cuestan 65 millones de euros. Ahí no hay distingos tampoco entre PSOE y Unidas Podemos, colocan por igual a novias, familiares o camaradas, los partidos nuevos son iguales que los de antes. Toda esta pléyade de llevadores de maletas se dedican a conspirar en el seno de sus partidos para garantizarse su salario, son lo que se llamó élites extractivas de rentas, parásitos adosados al sistema . Cádiz no está libre de pecado. Solo en la Diputación hay 40 asesores, a los grupos (con un solo diputado se puede formar ) se les riega con dinero público para el sostén del partido de turno y así tenerlos callados, como la escena del Lazarillo en la que el ciego se da cuenta de que el Lazarillo se come las uvas de tres en tres porque no ha dicho nada cuando él se las come de dos en dos, con la única excepción de 100x100 La Línea. En el Ayuntamiento de Cádiz tres cuartos de lo mismo: los portavoces de PP y PSOE están liberados, no se sabe qué obtiene la ciudad con ello, se retribuye a los grupos con generosidad para que paguen sus sedes, sea Cánovas del Castillo, Gaspar del Pino o calle San José. Cuatro de los actuales concejales de Adelante Cádiz eran antes asesores del Equipo de Gobierno, ascendidos a la Corporación para mantener su liberación. Nuevos asesores se incorporan al Equipo de Gobierno, da igual que el mérito profesional sea ser árbitro de fútbol o llamarse "politólogo" aunque desconozco qué hace un ruso bailando por soleares en esta trimilenaria ciudad. Nos lo tragamos de todos, como si la cosa no fuera con nosotros, cuando es el erario el que sostiene el chiringuito, los que iban a asaltar los cielos lo que han asaltado es un confortable salario público sin utilidad alguna. Luego los políticos se quejan de la desafección.