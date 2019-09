Elecciones con mucho en juego

Gracias a Pedro Sánchez volveremos a las urnas en noviembre. Quizás no se han dado cuenta, pero la campaña electoral arranca la noche de Halloween y la pegada de carteles va a coincidir con los disfraces de zombis y todo eso. La campaña seguirá el día de los Tosantos y el de los Difuntos. Entre las visitas a los cementerios, se van a jugar el pellejo algunos políticos. También en Cádiz y su provincia. Pues la gente interpreta que estas elecciones son para los grandes asuntos nacionales, para cobrar las pensiones con una hucha, para subir impuestos a los ricos, y para que arreglen de una puñetera vez el castillo de San Sebastián y las murallitas de Cai. Pero hay más en juego, también aquí.

Por una parte, los cargos directos. Para los diputados del Congreso electos por el PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox no es lo mismo seguir que quedarse en su casa. Esta ha sido una legislatura chunga. Han cobrado como si fueran becarios del Congreso de los Diputados. O como si tuvieran un contrato temporal para ejercer de camareros en la temporada de verano, y se les acaba en el mes de octubre. Como si trabajaran en el hotel Los Leones del Congreso, del Novo Sancti Petri. La vida del diputado cada vez es más dura, como la cara del presidente. Y no digamos la del senador, que ahora se enterará de si España suma o no suma, en cuyo caso puede que reste.

Y después está el efecto rebote. Si gana el PSOE, y si Pedro Sánchez consigue formar un Gobierno con cierta estabilidad, quizás algunos se mantengan. Pero, ¿qué pasaría si ganan los otros? O si deben formar un Gobierno de coalición, o incluso de gran coalición. En esos casos, como ya ha quedado bien demostrado, nada se hace gratis y por amor al arte. El poder se parte y se reparte. El subdelegado del Gobierno, la delegada de la Zona Franca y otros cargos provinciales se quedan a pique de un repique.

¿Y qué me dicen de nuestros alcaldes y alcaldesas? Los del PSOE se las prometían felices, porque Pedro es de los suyos, incluso de los susanistas de antes. Pero ahora hay partido, y vayan ustedes a saber. Nuestro Kichi estará en pleno periodo de reflexión. ¿Qué le interesa? ¿Se hará la foto con Pablo Iglesias, si viene a Cádiz en la campaña? Además de que probablemente les van a encajar otra vez a Noelia Vera, que es la voz de su amo. Aunque diga Teresa Rodríguez que quieren ser independientes. Y a ver cómo se llaman esta vez. Se cambian el nombre cada vez que convocan elecciones.

Hay mucho en juego, no crean a los cenizos. Vayan a votar, que no cansa tanto.