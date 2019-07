Elcano vuelve

El buque escuela Juan Sebastián de Elcano regresó ayer al puerto de Cádiz. Eso sucede todos los años, ya que es la base del histórico navío. Sin embargo, no ha sido un crucero de instrucción más, en el año que cumplen 91. El Elcano venía de homenajear a Juan Sebastián de Elcano, en Guetaria, su población natal de Guipúzcoa, con motivo del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. Se ha destacado la buena acogida que le brindaron los vascos. Imbéciles e ignorantes serían si no hubieran acogido con cariño al buque escuela español que honra a su paisano. En la expedición que participó en la primera circunnavegación, abundaban los vascos, al punto de ser el territorio español que más aportaba. La historia verdadera es como es, y no como se la inventan los independentistas y los terroristas de ETA.

Por recordar algunas pinceladas de esa gesta que culminó Juan Sebastián de Elcano, digamos que la vuelta al mundo comenzó en el puerto de Sevilla el 10 de agosto de 1519, desde donde se trasladaron a Sanlúcar de Barrameda para salir a la mar. La expedición estaba al mando de Fernando de Magallanes, portugués de nacimiento, pero que ejercía como adelantado y capitán general de la Armada española, nombrado por el rey Carlos I, ya que la Corona organizó esa expedición. Magallanes murió en una batalla contra los cebúes en Filipinas. La expedición regresó en 1522, al mando de Juan Sebastián de Elcano. En el inicio, había cinco naves con más de 250 marinos, pero después de tres años de duras peripecias sólo regresó la nao Victoria, con 18 hombres. Llegó como pudo a Sanlúcar, desde donde fue remolcada hasta Sevilla.

El V Centenario se va a celebrar a partir de agosto en Sevilla, que ha organizado el Año Magallanes, y parcialmente en Sanlúcar de Barrameda, a instancias de la Diputación Provincial de Cádiz, cuya presidenta, Irene García, es sanluqueña. Con este motivo, el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, va a llegar el próximo año al puerto de Sevilla, donde ya se está considerando como un acontecimiento extraordinario.

Elcano viene todos los años a Cádiz con su buque escuela. Pero en 2022, cuando se cumplirán los cinco siglos de la llegada de la expedición comandada por Juan Sebastián de Elcano, la ciudad de Cádiz debe preparar un homenaje al gran marino de Guetaria. Parece que todos los méritos son para Magallanes, pero quien dirigió el regreso de la nao Victoria, en unas condiciones heroicas, fue Elcano. Una gran hazaña, comparable por su trascendencia a la llegada del hombre a la Luna. Cádiz no se debería quedar al margen por desidia.