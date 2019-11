'Elcano', siempre tan gaditano

El buque escuela Juan Sebastián de Elcano tiene su casa en Cádiz. Conviene recordarlo hoy, cuando está en vísperas de iniciar un nuevo crucero. Este es especial, porque sirve de pórtico a la vuelta al mundo que llevará a cabo entre agosto de 2020 y agosto de 2021. Hasta el Cádiz CF se hizo la foto de familia para esta temporada en el Elcano. Es oportuno, porque han intentado birlárselo parcialmente a Cádiz. En principio, la intención era que en el verano de 2021la vuelta al mundo no terminase aquí, como es lo habitual, sino en Sevilla, a donde llegó el auténtico marino de Guetaria, Juan Sebastián de Elcano, en la nao Victoria con los 18 supervivientes que completaron la primera circunnavegación. Al final, el viaje a América que empieza mañana terminará en Cádiz. Y la vuelta al mundo de 2021 también.

En Sevilla querían que la vuelta al mundo del Elcano, en su 93 crucero de instrucción, llegara en 2021 hasta su puerto remontando el Guadalquivir. Ya lo estaban preparando como un gran acontecimiento, que contaría con miles de visitas al buque escuela. Era una excepción, algo especial, pero el precedente tenía peligros para Cádiz. Sería como otra pérdida del monopolio.

Finalmente, no se hará así. Primero por las dificultades técnicas de llevar el Juan Sebastián de Elcano por el río Guadalquivir. Y, además, porque no cabe bajo uno de los puentes de Sevilla, que no es levadizo. Había presiones políticas para intentarlo, pero la Armada lo zanjó con rotundidad. Dejaron muy claro que la vuelta al mundo, que recreará la de Magallanes y Elcano, empezará y terminará en Cádiz, después de recorrer Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro (Brasil), Buenos Aires (Argentina), San Juan (Argentina), Punta Arenas (Chile), Valparaíso (Chile), El Callao (Perú), Guayaquil (Ecuador), Acapulco (México), Honolulú (Estados Unidos), Guam (Estados Unidos), Hong Kong (China), Manila (Filipinas), Ternate (Indonesia), Yakarta (Indonesia), Bombay (India), Masqat (Omán), Alejandría (Egipto), La Valeta (Malta), Palma de Mallorca y Cartagena.

Antes de eso, el 92 crucero que empieza mañana también está relacionado con la gesta de Magallanes y Elcano. Visitará 10 puertos americanos, para festejar la conmemoración del V Centenario. Puertos tan vinculados a Cádiz como Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires o Mar del Plata. Por eso, cuando el buque escuela va a zarpar, se debe valorar lo que representa para Cádiz. Ni más ni menos que un espejo, en el que se refleja lo mejor de su historia marinera.