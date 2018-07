Edificaciones singularesEl fútbol es como un toro

Publicaba este Diario de Cádiz, el pasado domingo un interesante reportaje sobre fincas rehabilitadas del casco histórico. Como su autor firma la información tan solo con sus iniciales "J.M." no seré yo el que desvele su identidad, si él quería conservar el anonimato. Las fincas a las que se refería son la casa Lasquetty, sita en la c/ Santa María 11 y 13, en el barrio del mismo nombre y la casa de Juan Paje, en la c/ Obispo Urquinaona nº 19 a 29, coincidentes en haber sido un triste ejemplo de la infravivienda, por el estado lamentable de conservación en que se encontraban y coincidentes también por haber sido rehabilitadas, ambas a costa de importantes desembolsos, pero que se diferencian, según escribe el autor del reportaje, en que la casa Lasquetty, de propiedad privada "… sus inquilinos viven en hoy un palacio barroco perfectamente restaurado y conservado", mientras que la de Juan Paje "… de propiedad pública, sobrevive al deterioro y a la absoluta falta de mantenimiento de las zonas comunes"; en un caos "del que sin duda algunos de los inquilinos son responsables"

La monumentalidad de Cádiz es fruto de su esplendor y riqueza en los siglos XVII y XVIII. Así la casa Lasquetty (era el arrendatario) la mandó labrar Alonso de la Rosa, cargador de Indias y regidor, como figura en la placa de su fachada y es una joya de la arquitectura barroca con mármoles italianos, en la que hoy rehabilitada aloja a 39 inquilinos que pagan unos alquileres moderados. Distinta suerte ha corrido la rehabilitación de la casa de Juan Paje, propiedad de la Junta, que pese a la modernidad y buen gusto del proyecto arquitectónico, al día de hoy "la zona de infraestructuras presentan un grave deterioro por falta de mantenimiento". No es consuelo que antes de la rehabilitación no hubiera más que una cocina común en cada piso y un sanitario para todo el edificio.

Cádiz, una de las ciudades más antiguas de occidente, cuenta con edificaciones muy interesantes. En este verano, fresquito por ahora, se puede proponer una ruta para acompañar al visitante que pregunta qué hay que ver en Cádiz. La ruta puede comenzar en la Plaza de San Antonio, con el edificio del Casino Gaditano y contiguo, la Banca Aramburu y en la c/ Ancha, el Palacio de Mora; en Plaza de Mina, la casa Pinillos y la Cámara de Comercio, para terminar en el Gobierno Militar en la Alameda, dejando para otro día, igualmente fresquito la Santa Cueva y la Aduana. Por supuesto que no les faltará en esta ruta, en el trayecto de un edificio a otro edificio, sitios igualmente interesantes para descansar y refrescarse.

UNO de los gags más recordados de Los Guiñoles de Canal+ era aquel del muñeco de Jesulín de Ubrique: decía que algo, no importa qué, era "como un toro". Los guiñoles españoles se emitieron durante trece años, de 1995 a 2008. Más del doble de vida han tenido sus hermanos franceses cuya emisión se acaba de clausurar después de 30 años. Empezaron en 1988 y estaban amenazados de muerte desde que la cadena despidió en 2015 a los guionistas originales y redujo el nivel de ironía a lo políticamente correcto.

Las últimas emisiones galas, con Jacques Chirac y Michel Platini de presentadores, han sido sobre el Mundial de Rusia, en el que a la Selección española le ha pasado de todo. Tanta desgracia habría dado juego para estupendas emisiones satíricas. Por cierto, nos quejamos de que Andalucía pinta poco en España, pero el fútbol es una excepción. En el culebrón ruso han sobrado protagonistas andaluces. Rubiales, Hierro, Isco y Ramos: presidente de la Federación de Motril, seleccionador por accidente de Vélez Málaga, el jugador más destacado de Arroyo de la Miel y el futbolista que más manda de Camas.

Aunque los actores principales del vodevil ruso fuesen de Madrid y Guipúzcoa, Florentino y Julen, que ignorando la más elemental cortesía pactaron su contrato a espaldas de la Federación, pocos días después de que Lopetegui firmase su renovación por el equipo nacional. Una operación que tuvo la complicidad de Ramos, capitán del Real Madrid y patrón del vestuario de la Selección.

En los guiñoles, el muñeco de Rubiales podría quejarse del derecho de pernada ejercido por el presidente del Real Madrid: "No estamos en la Edad Media, ni Pérez es un señor feudal. A menos que cuando habla de señorío se refiera a que los demás somos sus siervos". Aquí se podría rescatar al guiñol de Raúl, aquel que empezaba siempre con la muletilla "sí, bueno, no…", para explicar que no había sido un abuso de poder feudal, sino una emergencia Real. A continuación Isco y Ramos, alalimón, concluirían que Rubiales se precipitó, por cabezón. Y Florentino añadiría, arrastrando las eses, que el Real Madrid había actuado con absoluta lealtad a sus colores y que la reacción desproporcionada e injusta de Rubiales había sido para dañar la imagen del mejor club del mundo.

A Hierro nadie le dejaría hablar y antes de que aquello se convirtiese en el camarote de los Hermanos Marx, Jesulín diría su frase: "El fútbol es como un toro, cada cual tiene su opinión, saca el pañuelo y al final el presidente hace lo que le sale de los…".