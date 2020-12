Echando balones fuera

Tenemos 17 Navidades distintas porque el Gobierno de España hace recaer las responsabilidades sobre los gobiernos autonómicos. Ante el rebrote a causa de la nueva mutación del virus que lo hace un 70% más contagioso, 14 países europeos suspendieron los vuelos procedentes de aeropuertos británicos y Francia cerró el tráfico ferroviario por el eurotúnel. El Gobierno de España no lo hizo, escudándose en la espera de "una estrategia conjunta" de la UE. Se "reforzará" -anunció- el control de las pruebas de PCR (que hasta ahora ha sido bastante laxo: los informativos televisivos han mostrado testimonios de españoles que se han gastado sus dineros y soportado colas para hacérsela encontrándose después con que al llegar a España no se las han exigido).

Así que el mismo Gobierno que deja la gestión de la pandemia en manos de las comunidades por aquello de la cogobernanza pide a Europa una "estrategia conjunta" que unifique criterios. Es decir, que Europa haga lo que él no hace en su propio país. Un mal pensado deduciría que así los fallos que puedan darse en la gestión de esta crisis sean atribuibles a las autonomías en el caso español y a la UE en el europeo. ¿Y el Gobierno de España? Ese mal pensado diría que espera hasta aparecer con aura de eficacia salvadora cuando el plan de vacunación se ponga en marcha. Porque es difícil comprender que quien defiende la "estrategia conjunta" en Europa no apueste también por lo mismo en España. Ya, ya… Cada comunidad española presenta características distintas en la evolución de la pandemia. Pero también los presenta cada nación europea. Lo que no ha impedido a los gobiernos de Portugal, Francia, Italia, Alemania, Austria, Países Bajos, y así hasta 14 países europeos, tomar sus propias decisiones y afrontar sus responsabilidades sin esperar una decisión común.

Estos gobiernos han tomado una decisión asumiendo sus riesgos en vez de aguardar esa "estrategia conjunta" que, al retrasar la medida, supone un riesgo para los ciudadanos después que el ministro de Sanidad británico anunciara el domingo que esta nueva variante del virus "está fuera de control" y se difundiera que, a causa de su altísima capacidad de contagio, ya está presente en otros países.

Por fin, mediado el día de ayer, el Gobierno cayó en que tiene responsabilidades e hizo lo que la mayoría de países europeos ya había hecho. Más vale tarde…