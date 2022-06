Ea, ea, se cabrea

Circula por las redes un vídeo en el que un antifascista muy exaltado (valga la redundancia) se encara con los integrantes de una mesa informativa de Vox. Nada raro, salvo que pasa en mi pueblo, El Puerto de Santa María. Y aquí, generalmente, hemos sido muy tolerantes o, al menos, muy perezosos para ponernos a pelear por una cuestión ideológica. A mí, que hablo de política aquí cada dos por tres, no me ha gritado nadie en la vida. Por honor a la verdad, una vez sí, pero era un antitaurino y yo entraba en la plaza de toros.

El vídeo yo lo podría comentar de dos maneras. Una, diciendo que la campaña electoral exacerba los nervios y que los discursos de crítica extrema de los políticos terminan repercutiendo en la convivencia. La segunda manera sería tomármelo como un caso aislado y curioso. Como es mi pueblo, opto por lo del caso aislado.

Y entonces me veo en la obligación profesional de dar un buen consejo a los contados antifascistas. Arremeter así de nerviosos contra una mesa informativa de Vox da votos a Vox. No unos pocos, un montón. Que es algo que particularmente no me parece mal, pero yo no estoy aquí para hacer columnismo partidista. Si lo hiciese, os animaría al griterío y hasta a la (leve) agresión. ¿Por qué? Porque el espíritu caballeroso español y el liberal andaluz tiende a ponerse al lado de las personas agredidas o limitadas en su libre expresión. El miedo a la intolerancia izquierdista moviliza más que las pulseritas y los abaniquillos que dan en esas carpas informativas de Vox o incluso que los mismos eslóganes. Es difícil colgarle el sambenito de violentos a Vox cuando son ellos los que sufren los insultos.

Contraste el buen lector antifascista el argumento en sus propias carnes. Cuando Podemos era el objetivo de todas las críticas nerviosas de las gentes de derechas, Podemos subía y era el partido vigoroso en el ala izquierda. Desde que nadie les echa cuenta a la contra, tampoco se la echan a favor. Me podría rebatir el antifascista que se les insultaba porque metían miedo cuando crecían. Y es así. Se trata de un círculo virtuoso: creces, metes miedo en el antagonista, por lo que creces más entre los tuyos, y metes más miedo a los otros… Con los insultos, echas gasolina, pero no al cóctel molotov metafórico, sino al motor electoral.

Voy contra el interés de Vox en advertirlo, pero aquí estamos para analizar la realidad y dar consejos de utilidad general.