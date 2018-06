Disparates

El inventor del supositorio y el promotor de la idea de hacer un tranvía en la Bahía de Cádiz han pasado a la clandestinidad. Los supositorios ya ni se usan y el tranvía no se va a usar, por mucho que se empeñen: un despilfarro en toda regla que alcanza los 250 millones de euros, la mitad de los cuales han sido aportados por la Unión Europea. Me pasa con ese dinero como me pasa con la pérgola de Santa Bárbara: cada vez que paso por allí pienso qué dirán los turistas alemanes de semejante manera de tirar el dinero de sus impuestos. Esas cosas que se piensan en una oficina de Bruselas para ayudar al desarrollo de regiones desfavorecidas y que termina siendo un auténtico disparate. Igual la Comisión Europea debería hacer una evaluación previa de los proyectos para evitar que se tire el dinero. Lo de la pérgola se veía venir desde el principio aunque lo del tranvía tenía más poesía: todo eso de mejorar la movilidad, el desarrollo sostenible , la unión de la Bahía de Cádiz y demás zarandajas. No se hizo un estudio de viabilidad con el agravante de que se va a tardar menos en autobús que en tranvía, no se pensó en la explotación y está por ver que RENFE acepte semejante embolao, no se pensó en las necesidades de suministro eléctrico hasta el punto de que se acaba de adjudicar la licitación de la subestación de La Ardila, hubo que hacer los trenes a medida para que sirvieran igual para las paradas a pie de calle que para los andenes de ADIF, no se conoce aún si la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias va a aceptar el disparate que consiste en que compartan vía los tranvías de Chiclana y el Alvia, por no hablar de cómo se han gestionado las expropiaciones o la de veces que ha sido necesario levantar la calle Real (y lo que te rondaré morena). Nadie recuerda otro disparate: el nuevo puente sobre la Bahía tiene una plataforma reservada para un tranvía que es probable que no se haga nunca, aunque supuso un retraso en las obras y un aumento en el coste del proyecto.

En medio de este desbarajuste podríamos incluir la de veces que los distintos delegados y consejeros de la Junta nos han anunciado el inminente comienzo del servicio, la cantidad de pruebas dinámicas que se han hecho con toda una corte de políticos y pelotillas a bordo tanto del PSOE como en su día de IU. Ahora se dice que si en marzo del año que viene no está en servicio habrá que devolverle a la Unión Europea 100 millones. Yo diría más: igual no nos vuelven a dar ni un solo euro a la vista de la incompetencia .