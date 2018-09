Directo al hígado

El equipo de gobierno que preside José María González ha recibido esta semana un par de golpes colosales directos al hígado desde el cariño de sus socios de Ganar Cádiz, de sindicatos como CCOO y Autonomía Obrera y hasta de la Asociación Pro Derechos Humanos, por su nefasta gestión al frente de Asuntos Sociales, piedra angular con la que se propuso asaltar el cielo, nada más alcanzar el poder. La realidad le ha mostrado a Podemos que nada es gratis, tampoco los apoyos, y las críticas han obligado al alcalde a reaccionar sobre la marcha, para no dejar morir las actividades socio educativas, lúdicas y deportivas, que a la vez refuerzan la escolarización de 130 niños pertenecientes a un centenar de familias necesitadas de ayuda. Por primera vez, en 20 años, el exitoso programa financiado por la Junta y tutelado por Asuntos Sociales se veía amenazado, y quedaba en el aire el futuro de los profesionales que tantas veces lograron un merecido reconocimiento. Ha tenido que ser el mismo González, presionado por su socio, quien garantice que el Ayuntamiento asumirá el pago de dicho programa para recuperar, en paralelo, los empleos.

Hasta cierto punto es natural la bronca entre los socios de gobierno, puesto que forma parte de la liturgia electoral. Lo que sería extraño es que ambas formaciones no marcaran su territorio antes de las próximas municipales. Pero después de la pobre escenificación que protagonizaron PSOE y Cs con su bronca más que aseada en el seno de la Junta, ha llamado poderosamente la atención que Martín Vila y los suyos hayan arreado donde más duele a los mismos colegas con los que irán de la mano a los comicios. Aunque bien pensado, tampoco tiene tanto misterio, a tenor de que lo que está en juego realmente -mucho más allá del porvenir de estos niños- es la primera tenencia de alcaldía y los puestos de salida de la candidatura conjunta que, salvo sorpresa, presentarán en las elecciones. Martín Vila no ha de temer por el lugar que ocupará en la lista, pero Eva Tubío, más discreta en la gestión, también aspira a no descolgarse para seguir como concejal, con el visto bueno de su asamblea, y no la tiene todas consigo.

Ante el nuevo frente, el alcalde, que andaba enfrascado en su bronca con el PSOE, ha tenido que apretar los dientes y, de cara a la galería, incluso ha dicho que le alegraban las críticas porque "esa es mi gente". Hay que reconocer su extraordinario sentido del humor frente a la eterna división de la izquierda, y su habilidad para inclinarse sin perder el equilibrio mientras su amigo y a la vez adversario Martín Vila trata de birlarle la cartera en sus narices y en su caladero de votos por excelencia. El auténtico sentir del gobierno local, de hecho, lo expresó la concejal Ana Fernández, sin ambages, cuando calificó el ataque de sus socios como "lamentable", porque pudieron señalar a la Junta como responsable del desaguisado al cambiar de criterio, y optaron por enviar un torpedo envenenado a la línea de flotación de Podemos. Lo mismo hizo CCOO, pero no así Autonomía Obrera, que hace el trabajo sucio a los podemitas al no entrar al fondo del asunto, para emplear su artillería pesada en afearle a Ganar Cádiz su oportunismo político. Con un discurso político que les mete de lleno en campaña, este sindicato tachó el viernes a Vila de estafador y le acusó de enterrar empleo público al privatizar empresas municipales. Ni Perry Mason ha defendido con tanto ardor a Ana Fernández, quien, por cierto, es de las pocas concejalas respaldada por el alcalde, pese a todo.