Aquí no cabe ni Dios

Como aventuró el gran Pichili, como vengan a Cádiz todas las instituciones anunciadas o reclamadas junto con el idílico futuro que nos plantearon con el Next Generation el perito de Arte y Naturaleza y compañeros mártires, más las deudas que tiene pendientes con nosotros la Junta, la nueva zona de ocio de la Punta que promete Teófila y la Zona Base esa que ya han anunciado unas 500 veces en la Zona Franca, nos vamos a tener que ir los vecinos para que quepa todo lo que viene. El Tribunal Constitucional, el Museo del Hermitage, el Instituto de Oceanografía, Salvamento Marítimo, el nuevo estadio que promueve Vizcaíno, los hoteles que nos anunció el Ayuntamiento antes de que se opusieran al turismo, no sé qué museo que dice el concejal de Patrimonio y la de Cultura (Hernández y Fernández) que se va a poner en San Sebastián, la Facultad de Educación, el Nuevo Hospital, la Ciudad de la Justicia, algún siglo de estos que construyan la nueva sede de la Subdelegación del Gobierno o que resuelvan los boquetes que hay en la antigua Institución, Navalips, Talleres Faro y Supersol. Estamos que nos salimos del pellejo. El Ayuntamiento va a proponer el edificio de la antigua Escuela de Náutica para sede del Constitucional. Será por proponer. Eso como instar, la principal función de todo pleno que se precie: ya que no hay cosas que tratar, por lo visto, se instan unos a otros. Así que el Gobierno Socialdemócrata, sucesor del Gobierno Bonito, dice que va a sacar de Madrid no sé cuántas instituciones, lo que no les impide poner 400 millones para la planta de Airbus de Getafe mientras permanece en silencio ante el cierre de la factoría de Puerto Real. Digo yo que hubiera sido mucho más operativo traer esos 400 millones a la Bahía en lugar de dejarlos en Madrid, ahora que les ha dado el furor descentralizador podrían haber empezado por algo sencillo como es poner aquí el dinero que van a recibir de Europa en lugar de seguir gastando miles de millones en Barajas, la radiales de Madrid o la industria madrileña, Madrid Distrito Federal, por mucho que lloriquee Isabel Díaz Ayuso. Mientras tanto es raro el día en el que no se nos anuncia una nueva promoción de viviendas de lujo en cada esquina y cada escalón de la ciudad, la Avenida de la Sanidad Pública, Bahía Blanca o donde sea, que para eso sí hay dinero, privado claro, el mismo origen de la inversión con la que se ha rehabilitado poco a poco el Casco Antiguo. Eso sí, la concejala del ramo, Chavalas y Chavales, cobra todos los meses por no dar un palo al agua. Para qué. Esa gran urbanistas experta consumada en edificación y políticas de vivienda. Vayan buscando casa que de aquí a nada no hay ni una libre. El que viva lo verá.