DimisionesGénova girardiana

Hace 150 años, tras haber presentado Sagasta la dimisión de los ministros al Rey, fueron llamados a Palacio el presidente dimitido y Topete, quienes recibieron el encargo de formar un nuevo Gabinete, que en la tarde de ayer quedó constituido de la siguiente manera: Presidencia y Gobernación, Sagasta… Nos lo dijo ayer Diego Joly. Lo leí y releí con la idéntica sensación: el mundo era aparentemente sencillo. Hay una crisis, se acude a Palacio a despachar con Su Majestad y se sale del encuentro con El Rey con el encargo y la natural aceptación, al Rey no se le niega un deseo pues su interés es el interés de España. Con seguridad no debió ser tan sencillo.

No dimite un gobierno por una inconsistencia sino porque se ha llegado a algún atolladero sin solución aparente, salvo que, efectivamente, fuera una suerte de remodelación, un reinicio de la actividad política. Me ocurre este pensamiento con las zarzuelas. Frente a los dramones de las óperas, las historias que se cantan en las zarzuelas son encantadoras, populares, bucólicas, amables y tiernas. La verbena de la Paloma o Doña Francisquita son un ejemplo de lo que digo. Por eso si comparo lo que está pasando ahora -en general- en Génova, 13 con el escenario del texto de Diego Joly, no encuentro Palacio al que acudir con las dimisiones y problemas, todo estalla en el mismo sitio: las pantallas de las televisiones, las páginas de los diarios o el almacén de detritus que es la red. Es como lo de Cádiz el otro día, el poeta franquista y el poeta estalinista, que fueron las estatuas de sal de una España convertida en Sodoma y Gomorra, una vez reconciliados, profundamente reconciliados, no dejan de ser una excusa insincera del tiempo del fin que protagonizamos de nuevo en esta piel de toro arrasada por nuestras propias culpas. Los que quieren volver, o que volvamos, a ser lo que fuimos. De cualquier modo, qué vocerío, parece increíble. Es que además vuelve el espinoso asunto de la no ocultación. Si te callas, malo; si hablas, malo. Cuando el verdaderamente malo es el que convenció a Pablo Casado sobre las intenciones de la señora Ayuso, esto es, que iba a por él, que lo quería echar de Génova, 13. Ese o esos y esas son los que llenaron de ayusers los alrededores de la sede del Partido Popular y han creado la zapatiesta horrible de estos días, las cábalas y la sordina a lo que se está cociendo de verdad, como el pulso de Vox a Mañueco, si no entro voto no. Y lo que llegará a Andalucía. ¿Habrá dimisiones? No queda otro remedio.

PABLO Casado no es inocente, pero se le está poniendo cara de víctima. Él también ha avivado como el que más el fuego que lo va a terminar devorando, en una espiral ascendente de envidias, celos y deseos miméticos. Una lectura del antropólogo francés René Girard nos aclararía lo que está ocurriendo en Génova 13… y lo que va a suceder en el PP.

El autor de Veo a Satán caer como el relámpago (2006) explica que las comunidades humanas van acumulando pequeñas rivalidades, consecuencias del deseo contagioso de lo que tiene el vecino o el compañero y de aspirar todos a lo mismo, por ejemplo, al poder o a la popularidad. Las rivalidades se van enconando hasta que terminan cegando a los contrincantes. Hay un momento de caos en que la máxima tensión puede descargarse sobre cualquiera de los integrantes casi aleatoriamente, pero, de golpe, por puro instinto de supervivencia, la comunidad escoge a uno de los rivales para echar sobre él toda la culpa de la situación. La suya y las de todos. Por ello su sacrificio genera una ilusión de recomienzo y de pureza sobrevenida. Es un resumen apresurado, pero que servirá para ver hasta qué punto los sucesos del PP encajan en el mecanismo. La víctima podría haber sido Ayuso, pero será Casado.

Esto explica también el entusiasmo que sucederá a esta crisis. Parecerá arrollador e inédito, pero no será nuevo. Recordemos las grandes esperanzas que produjo la victoria de Casado sobre Soraya Sáenz de Santamaría. Que estaba absolutamente perpleja de haberse convertido de pronto en chivo (chiva) expiatoria de las tensiones que dejó Rajoy. Las grandes concentraciones de repulsa de Pablo Casado tienen un innegable perfil victimario y el éxtasis que produciría un nuevo o una nueva líder sería también inconfundiblemente catártico.

El PP ejemplifica mejor que otros partidos las tesis girardianas o las cumple más al pie de la letra, si exceptuamos a Cs. Quizá porque no les protege ninguna fe fake, como a la izquierda woke; o un mito identitario, como a los nacionalismos, ni un sentido de misión, como a Vox. La próxima lideresa o el próximo líder del PP se debería comprar un ejemplar de El chivo expiatorio y leerlo bien, que no todo es Yuval Noah Harari. Tampoco tendrá mucho tiempo, porque advierte Girard que los ciclos se aceleran -como hemos visto- y cada vez transcurre menos tiempo entre el sacrificio, la catarsis, el éxtasis y la "inesperada" crisis.