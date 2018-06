Difícil de entender

Leo, leo y releo, y no termino de entender la puesta en libertad de los chuflas de la manada. En libertad porque ya no son de temer. Los jueces saben que ya no delinquirán jamás porque, como son ya muy conocidos, no volverán a abusar de más mujeres. A su popularidad le suman el arraigo que ya mantienen, que hace suponer que la Justicia los tendrá siempre atados en corto. Ahora me quedo más tranquilo. Le he dicho a mis dos hijas que pueden pasear tranquilas porque con el pedazo de escarmiento que el estado de Derecho le ha propinado a esta manada de hijos de... Amate, nadie se atreverá nunca jamás a abusar de ninguna mujer. Son provocaciones sociales de inusitadas dimensiones. Aquí, muy cerca, han dejado sueltos a otra manada, esta vez de cacos, que tienen amedrentados a los comerciantes de Cádiz y a los taxistas, que ya advierten que mejor será que no pillen al zorro dentro del gallinero. Mejor me callo...