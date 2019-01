Durante todos estos días que han transcurrido desde las elecciones y hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno que tuvo lugar ayer por la mañana hemos oído términos como reconquista, fin del régimen y expresiones que de alguna manera parecían más acordes con que en esta zona de España durante los últimos 36 años ha habido una Dictadura y que ahora, de alguna manera, llegaba la Democracia.

Expresiones como estas no sólo se han visto en boca de los políticos sino que se han visto también en titulares de periódicos y en análisis de esos que hace la gente sesuda. Personalmente todas estas cosas me indignan como ciUdadano de Andalucía y viene a seguir, lamentablemente, con esa teoría que está por lo visto muy arraigada, de que los que vivimos por aquí somos medio tontos o que, como vivimos sumidos en la flojera y el jolgorio permanente todo nos da igual, de ahí que haya hecho falta que vengan a "reconquistarnos" o a "liberarnos" de "un régimen".

Los gobiernos que ha tenido Andalucía en los últimos 36 años, no vamos a entrar en la cuestión de que si han sido más o menos acertados, me parecen igual de válidos que el que ha entrado ahora. Estuvieron ahí por la misma razón que están los que están ahora, han salido de unas elecciones democráticas en las que se votó, y en función de los votos recibidos y la gestión de esos votos que hicieron los partidos, salieron elegidos.

Lo mínimo que se puede hacer con nosotros es respetarnos un poco. Personalmente estoy muy harto de que se nos considere de segunda categoría, como que somos tan poquita cosa que no sabemos ni decidir… y tienen que venir a salvarnos.

Estoy ya muy harto de recibir lecciones, de que si vamos retrasaditos, de que dé la impresión de que nos están diciendo que no valemos ni para elegir a nuestros gobernantes y que somos capaces de elegirlos tan sólo porque "nos subvencionaban" para no trabajar.

En el Sur hay mucha gente que hace cosas, que trabaja, que arriesga, aunque sonría, porque sonreír y reírse no es ninguna enfermedad, dicen los médicos que es hasta bueno para el cutis. Reírse no es incompatible con el trabajo… ni con el trabajo serio. Hoy, sin ir más lejos, mientras tomaban posesión los consejeros desde El Puerto de Santa María salía un prototipo de tren totalmente revolucionario, hecho aquí. De verdad que no necesitamos ninguna reconquista, limítense a conquistarnos con un buen trabajo. Mucha suerte al nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía.