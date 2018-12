45 Días y 500 noches

Estoy muy preocupado estos días por la larga duración del concurso de agrupaciones, eso que la gente llama "er coa". Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Qué desazón, qué sofoco, qué inquietud. Las agrupaciones, las pobres, van a estar 45 días de concurso. Qué tormento, qué injusticia. Amnistía Internacional ha emitido un comunicado en el que muestra su repulsa por una tortura que ríanse ustedes de Guantánamo. Human Rights Watch ha decidido enviar observadores internacionales, igual que el Consejo de Europa y la ONU. La Comisión Europea ha decidido abrir un proceso al Reino de España por posible incumplimiento de la Carta Europea. Es un escándalo de proporciones universales. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha convocado una concentración en la plaza del Falla y la Asociación Cardjin va a expresar su rechazo mediante un Círculo de Silencio en la plaza de la Catedral. No podemos permitir una afrenta de esta categoría. Las pobres emisoras de radio, en un continuo retransmitir. Ese pobre Manzorro con el Tupper Ware de lomo en manteca cada día caminito del Falla desde Hollywood, ese Becario queriéndose colar en cada ocasión. Treviño, Benítez, Coya, Pedreño y Márquez no hubieran resistido algo así. No hay que preocuparse porque los nuevos locutores comen quinoa y practican el running. Qué decir de la televisión: Enrique y Ana, quiero decir, Enrique y Mirian teniendo que usar cada día ropa diferente: no hay ISI que lo resista ni estilista dispuesta al desafío. ¿Participaría Germán durante los 45 días o el pobre será relegado a la radio en otro acto de flagrante injusticia internacional? Qué decir del foso de los leones donde los pobres periodistas que siguen el concurso van a tener que escribir a lo largo de casi dos meses sobre pamplinas variadas como si fuera importante. Eso por no hablar de tramoyistas, limpiadoras y acomodadores. Nadie repara en el hecho sin precedentes de que los concejales van a tener que usar turnos para no dejar el palco municipal vacío, que da muy mala imagen. ¿Y el Porqui? Perderá el poco pelo que le queda . Ya no tendremos a Madueño pero el Ducal y la pizzería, en cambio, ampliarán sus negocios. Y los miembros del jurado, como no les pongan una dieta adecuada, terminarán en ese maravilloso programa de servicio público que justifica los 160 millones de euros del contribuyente: La Báscula. En la Final aparecerán los dos catetos de la pajarita colorá y acabará la fiesta.