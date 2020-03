Días siesos

Este confinamiento es la maravilla para los siesos que, no olvidemos, somos una amplia mayoría en Cádiz, aunque nadie lo reconozca. Sieso y confinado es el colmo, como Woody Allen en "Misterioso asesinato en Manhattan". No tienes que ir a ningún sarao porque no hay, no tienes que tomar café con nadie porque los bares están cerrados, no es necesario que saludes a nadie si sales a la calle porque todo el mundo va a asustado a dos o tres metros de aquel con el que se cruza, no hace falta ni decir los buenos días, hasta el punto de que el "¡Buenos días tú!" del Morera ha quedado desfasado. No hace falta que quedes a comer con nadie , no hay fiestas de ninguna naturaleza. Digo más: ni carnaval requetechiquito ni concursos de parejas ni de coplas de mostrador, no habrá Semana Santa y han suspendido el Cádiz. Las Tres Cés del Cádiz profundo se han borrado de un plumazo. Solo algún carnavalero no soporta estar sin que le paren por la calle o salir en el Diario, y se ponen a cantar coplas en facebook. Si uno es un sieso auténtico puede no salir a aplaudir a las 8 ni hacer caceroladas contra tal o cual . Los verdaderos siesos no sabemos tocar ningún instrumento ni sabemos cantar, así que no le damos la brasa a los vecinos con nuestras supuestas cualidades . Afortunadamente en mi calle no hay músicos ni cantantes. Eso sí, tienes que soportar el tsunami de buenismo que nos inunda : quédate en casa, juntos lo superaremos, ya verás como pasa pronto . El buenismo , hay que decirlo claro, es tela de aburrido, todos nos deseamos lo mejor aunque cuando cerramos el balcón echamos espumarajos por la boca del vecino que se ponía a colgar cuadros por la noche o el que ponía la tele a todo volumen de madrugada. Hago una excepción con quienes tienen que trabajar (empleados de farmacias y supermercados, policía, guardia civil, bomberos, militares, conductores transportistas y periodistas). El problema real es obligar a trabajar a gente sin medios de protección. Qué bien que ya no se oyen niños por las calles, lo que querrá decir es que los papás y las mamás están disfrutando de su compañía, no se ven descerebrados a toda pastilla a bordo de patinetes y contramano, no se oyen a los chavales cantando por el Eterno Capitán en las plazas , ni siquiera,se ha visto a nadie señalando al Hombre del Espacio. Puedes no reenviar ningún meme , ningún vídeo, ni siquiera grabarte a ti mismo diciendo algo que tú crees que es original y motivador cuando no tiene gracia . Así que no nos pasemos con los guasap.