Días de altos riesgos

Nos acercamos a los días de alto riesgo. Anuncian medidas de emergencia. Las primeras vienen originadas por el partido de fútbol que disputarán el Cádiz y el Málaga mañana, a las cuatro de la tarde. Ha sido declarado de alto riesgo, a causa de las fraternales relaciones de enemistad entre los ultras de ambas aficiones. Es curioso que con los equipos de Jerez en Tercera División, y con los de Sevilla en Primera División, a los amantes de la rivalidad extrema sólo les queda el Málaga para pelearse. Es una necedad, porque en la vida cotidiana las relaciones con Jerez, Sevilla y Málaga se hacen con fluidez y naturalidad, sin odios. Y la semana siguiente llega el Carnaval.

¿El Carnaval ha sido declarado de alto riesgo? Todavía no, pero hay una parte que es del estilo de las barbacoas del Trofeo. Son incompatibles con el buen ecologismo anti-cambio climático. ¿Alguien se imagina a Greta Thunberg en una barbacoa del Trofeo con su pandilla? Jamás. Para ese evento, en el Paseo Marítimo, colocaban las instrucciones de emergencia. Yo he visto a forasteros riéndose a carcajadas, mientras las leían. Medidas del tipo: Queda prohibido introducir en la playa carritos de los supermercados. Queda prohibido hacer fuegos con las pasarelas a modo de leña. Queda prohibido ducharse con gel y champú. Queda prohibido vomitar y orinar en la arena. Y otras semejantes, que daban unas ideas aproximadas acerca del cafrerío.

Para la celebración del Carnaval callejero también adoptan medidas de emergencia. Es una pena que no se pueda disfrutar de esta fiesta como Dios manda. ¿Como Dios manda? Pues sí, porque el Carnaval forma parte de la liturgia en las fechas previas a la Cuaresma. Pero eso no significa que sea tolerable el espectáculo de los muchachos y muchachas miccionando en las calles y plazas, así como otras aberraciones que todos conocéis y en las que no hace falta insistir.

Es decir, que el Ayuntamiento (como el Carnaval pertenece a Cultura y Fiestas) podría colocar carteles con unas medidas de emergencia, para ilustrar acerca del comportamiento. Cádiz no es el basurero de Andalucía en Carnaval. Y vuelvo a lo de antes: ¿alguien se imagina a Greta Thunberg, modelo de pureza, meando en una casapuerta de la calle Rosario Cepeda o en los callejones de Cardoso? Significa que, además de ir a las manifestaciones contra el cambio climático, y contra el sistema capitalista en general, se deben comportar como buenos ecologistas. En plan verde, pero no borde. A ver si tenemos la fiesta en paz.