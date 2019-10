Diálogo al azar

Ey Illo, iisha, quín sa muerto". "Illo, iisha". "De quin is'l entierro". "El canario, iisha". "To de negro". "¿Y tú, iisha?". "A ver si voy y pesco algo". "De pesca, ojú illo, con la caló". "Má que vigilando el pushero, iisha". "Illo, ¿y tú mare?". "Ahí con los mandaos, jodiílla". "¿Y tu pare?". "Mi pare la jiñó, iisha". "Compare, primo, que no lo sabía, illo". "Como lo del canario, iisha". "Home, que lo del canario... illo, que no tengo canario". "Ya, iisha, pero como vas de luto con el sandal de Tarantino, una forma de hablar". "¿Y qué le pasó a tu pare?" "Nah, que se murió". "Illo, qué fuerte. ¿Una birra?" "Vamo a echarla". "Va como un tiro el Cadi". "Ya te digo, illo". "Y la caló que no es normal". "El cambio del tiempo. Eso dicen. Los osos polares al caraho, illo". "Será, illo. Y tú a pescar. Con esta caló". "Má que calentando un puchero. Y tú con el sandal de Tarantino. De quín is´l entierro". "El canario, que sa muerto, no te lo disho ya" .