Qué pena más grande sentí ayer. Uno vive tan sumido en el ajetreo diario que a veces no se entera a tiempo de las cosas importantes de la vida y no fue hasta bien pasadas las seis y media de la tarde cuando me enteré de que era el día internacional del pistacho.

No comprendo como ayer, por ejemplo, no se abrió el concurso oficial de agrupaciones con un discurso de la concejala de fiestas aludiendo a la festividad y anunciando la adhesión de la localidad a la red de ciudades libres de cáscaras de pistachos del mundo o como ninguna cofradía sacó una procesión a la calle conmemorando la efeméride… seguro que algún milagro habrá por ahí en el que intervengan los pistachos.

Creo que la Junta, ahora que hay allí gente seria, podría convocar un concurso de coplas al pistacho andaluz, que es como verdiblanco, aunque el blanco esté un poco desteñío.

No sé a qué institución del mundo se le ocurrió lo de celebrar el día internacional del pistacho, pero desde luego tenemos que estarle plenamente agradecidos. Se me ocurre que Ignacio Romaní, más conocido en Cádiz como Niño Campari, que acaba de ser nombrado diputado en el Congreso, podría estrenarse en la Cámara con una propuesta para que se cree el Instituto Español del Pistacho Gordo, con sede evidentemente en Cádiz. Se podría incluso dedicar los terrenos previstos para el hospital para el instituto y construirlo con cáscaras de los propios pistachos, que sería una cosa como muy ecológica. Se podría convocar también un concurso internacional de lanzamiento de pistachos a lengüetazos en modalidad de con o sin cáscara y convocar un concurso de fotos a la mejor cara de pistacho.

Ayer tras leer el artículo que hizo Ana Zurita en el Diario sobre los beneficios de los pistachos tomé la decisión de dejar la berza de coles y hacerla, a partir de ahora, con pistachos. Estoy incluso barajando convertirme en el chef del Pistacho, como Angel León. Fíjate tú que el pistacho es bueno para el corazón, reduce el azúcar en sangre (no en la sangre en tomate), son nutritivos. Tienen cromato de potasio, cobre, manganeso, hierro, selenio y zinc; vamos que más que un fruto seco, son una ferretería. Te ayudan a no engordar, son buenos para los ojos, previenen la depresión y hasta van de maravilla para los deportistas. Y si todo esto no fuera suficiente, es bueno, según el Hospital Universitario y Centro de Investigación Atatürk de Ankara, para lo que es la disfunción eréctil. Vamos es que al próximo pistacho que vea le pido matrimonio… por lo civil.