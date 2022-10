Despedida veraniega

Sabido es que el verano no termina en Cádiz a mediados de septiembre sino que se prolonga, como poco, hasta finales de ese mes y muchas veces se prorroga incluso hasta mediados de octubre. Este año 2022 es un buen ejemplo de lo que escribo. Aunque sea a costa de sufrir el viento de levante, tan denostado pero que sirve para mantener temperaturas casi veraniegas.

Finales de septiembre y mediados de octubre son épocas de pregones. Destaca el pregón del periodista Pablo Manuel Durio, que pasa a las páginas del Diario y ahí se cuenta lo que dijo el pregonero. No pude asistir, pero he tenido la suerte de que la crónica de su pregón haya estado a cargo de Melchor Mateo, que es no solo experto en temas cofrades sino también un magnifico notario, que da fe, con toda exactitud, de lo que se dice. El padre de Durio, fallecido, que trabajó conmigo muchos años, estaría orgulloso de él. En su pregón dijo que aceptó el reto del pregón por el que fue su compañero en el Diario y también pregonero Emilio Lopez y también por la Virgen del Carmen, otra de las devociones de Pablo Manuel Durio.

Su pregón ha coincidido con el 75 aniversario de la Coronación de la Virgen del Rosario. El pregonero, Pablo Manuel Durio, es hermano mayor de la archicofradía de la Virgen del Carmen, que salía en procesión en verano y a la que nuestra madre durante muchos años nos obligaba a asistir vestidos de marineros, lo que suponía para nosotros, niños, por lo menos una incomodidad al oír los comentarios, no mal intencionados, de las señoras que veían la procesión en las aceras y que alababan en altavoz nuestro porte marcial y marinero.

Pero ayer era el día de la Patrona de Cádiz, de una Virgen del Rosario que ya procesiona de nuevo en su paso dejando las parihuelas que tuvo que usar en años anteriores.

Estaba previsto que la procesión recordara al fallecido obispo emérito de la Diócesis de Cádiz y Ceuta Antonio Ceballos (q.e.p.d.) y la Patrona iba a llevar un pectoral que era propiedad de él. La procesión iba a recorrer el mismo itinerario de siempre. Antes se habría celebrado la función conmemorativa del voto que la ciudad hizo en su día a la Patrona. Luego tendría lugar la tradicional ofrenda de nardos.