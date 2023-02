En España mueren cada día 160 personas mientras esperan la resolución de sus expedientes de ayuda a la dependencia. Ya se ha contado que 4.000 personas al año se suicidan y 400.000 sufren trastornos de conducta en la alimentación. En el distrito sanitario Cádiz-San Fernando hay dos sicólogos para 200.000 personas, mientras no hay ninguna unidad que trate la bulimia, la anorexia y otras afecciones similares, aunque en Sevilla se ha abierto una nueva que se suma a la que ya había. Ahora el SAS envía cartas a muchos titulares de tarjetas sanitarias cambiándoles de médicos, mientras se tarda 15 días en tener una cita en el centro de salud o tres meses con un siquiatra. El aumento de los seguros privados alcanza cotas alarmantes, a pesar de que las compañías pagan a los médicos una miseria por consulta y maltratan a los pacientes-clientes con visitas relámpagos. Las urgencias están atestadas porque la gente no ve otra manera de ser atendidos. Es verdad que se privatiza la sanidad pública, pero es un proceso que no ha empezado ahora; ya tenía Andalucía la red sanitaria privada más grande de España sufragada con fondos públicos. De la misma manera, cada vez se le da mayor apoyo a la enseñanza concertada hasta el punto de que Cádiz es la ciudad andaluza con mayor peso de la enseñanza privada sufragada con fondos públicos. Este proceso de desmantelamiento de la sanidad y la enseñanza pública comenzó con el PSOE hace años y ahora el PP lo ha aumentado. Andalucía sigue siendo la comunidad con menor gasto educativo y sanitario por habitante, a la vez que es la de menor renta, lo que no puede ser casual. Ese es el panorama de los servicios públicos, aquello que empezó a funcionar en el centro y el norte de Europa hace 100 años y que había convertido a este continente en la zona de bienestar más grande del mundo, de ahí que haya cientos de miles de personas en Oriente Medio y África a la espera de venirse a vivir entre nosotros. Derechos convertidos en negocio, la clase media aspiracional entra a saco en los recursos públicos, los contrastes de la sociedad del siglo XXI, nos quejamos de lo mal que están los servicios públicos a la vez que evadimos impuestos mientras criticamos al gobierno de turno. La gente no comprende que las clínicas privadas, sean concertadas o no, y los colegios religiosos concertados son un dispendio que taladra el sistema público . Aquí se aplica el ande yo caliente, el que venga detrás que arree, el y a mí qué y el resto de expresiones para contar que cada uno va a lo suyo, a pagar menos o nada. Los partidos que sintonizan con esa idea ganan las elecciones, por muchas mareas que les monten. El Frente Talibán de Kadikadistán es la mangoleta.