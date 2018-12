Derecho a decidir

Suiza ha decidido en referéndum sobre el recorte de los cuernos de vacas y cabras. No se extrañen. Allí se consulta casi todo a los ciudadanos. Hasta lo más nimio. Europa, que le llaman. Hace frío y para pagar un café hay que tener un avalista, pero no me digan que no es un país que cuenta con la opinión de sus habitantes. Y tanto. Ya me gustaría que en España tuvieran tan presentes nuestras opiniones. O en Cádiz, para no ir más lejos. Que nos preguntasen, un poné, si nos parece el carril bici un parche que afea a la Trimilenaria o lo consideramos parte del imparable progreso. O si queremos un Concurso de Agrupaciones más largo que el Boca-River. O bien si estamos de acuerdo en que se ilumine la calle José del Toro y no hagan lo mismo en la calle Bendición de Dios. ¿Estamos de acuerdo en que el 60 por ciento de las tapas sean al Pedro Ximénez? Que tenemos mucho que decir y no se dan cuenta.