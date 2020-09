ARTÍCULO 525 del Código Penal español:

1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican.

2. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna.

En relación al juicio sobre el atentado a "Charlie Hebdo" el presidente de la República Francesa habló del "derecho a la blasfemia" mientras en España está penado, contradicciones del mundo moderno. Rowan Atkinson, Mister Bean, le dirigió un memorándum a la Cámara de los Lores en el que explicaba que la religión es una idea y como tal susceptible de crítica , dicho en un país cuya Reina es Cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Desde la Ilustración se ha producido un proceso paulatino de secularización de la sociedad, de manera paulatina el Estado se separa de la religión. España, que es un aconfesional, tiene curas castrenses, sacerdotes y monjas en los hospitales (el obispo castigó a Rafael Vez destinándolo al Clínico, donde no le dejan entrar por ser población de riesgo) , en los colegios se imparte religión, hasta hace unos meses todos los funerales de Estado eran católicos. Ahora en Cataluña se pretende que haya clases de religión mahometana en los colegios, como si eso fuera la modernidad cuando es un atraso. Toda idea que no fomente el odio y la violencia tiene derecho a ser expresada en una sociedad democrática , lo que no quiere decir que deba enseñarse en los colegios. En el carnaval hasta Los Tontos de Capirote era un terreno vedado, nadie se atrevía a reírse de la religión, la Semana Santa y los capillitas, muchos cofrades fueron al Falla el día de la primera actuación de Los Tontos para boicotearles , incluso algunos de la chirigota tuvieron que ser evacuados del teatro en la furgoneta de los pañuelitos verdes del Cabo Brillantina. Eso sí fue valor y no aquel al que se lo dicen como un elogio que llegó cuando ya el terreno estaba abierto. Javier Krahe fue procesado por recrear la cocina de un crucifijo aunque el juez al final dijo que ese vídeo estaba amparado en el derecho a la libertad de expresión. En los EEUU, uno de los países más mojigatos, sería impensable algo así hasta el punto que la primera de las enmiendas a su Constitución recoge el derecho a expresar cualquier punto de vista, incluso la quema de su bandera. Va siendo hora de que en España se elimine el citado artículo del Código Penal.