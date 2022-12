Los dentistas más famosos de Cádiz son Marcos Zilberman y Salvador Fernández Miró por su afición al Carnaval, aunque yo siempre fui al doctor Fuentes en la calle Columela, el dentista de mi familia. Un hombre entrañable, muy charlatán, obsesionado con la cera que dejaban en las calles las procesiones. Luego seguí con su hijo José Luis y ahora con Alejandro, a pesar de que en mi equipo de fútbol tenemos a uno extraordinario, Miguel Ángel Pedregosa. No voy a contar el famoso chiste del dentista porque todos lo conocen, pero sí quiero mostrar mi extrañeza ante el hecho de que haya pasado desapercibido injustamente la propuesta formulada por el candidato de Adelante Andalucía a la Alcaldía de Cádiz, David de la Cruz, de que el Ayuntamiento se haga cargo del servicio odontológico. El Estado del Bienestar llevado hasta sus últimas consecuencias. No sé qué repercusión tendría en el sector, que ha adquirido en la ciudad unas dimensiones colosales, dicen que con motivo de la llegada de cruceristas. En los barcos hay médicos pero no hay dentistas y entre el medio millón que llegan cada año, tripulaciones aparte, siempre hay gente con algún problema que precisa de la intervención de un especialista. La proliferación de gabinetes y clínicas dentales es de tal magnitud equiparable a los gastrobares o incluso a los videoclubs que ponían aquellos que cogían la indemnización que daba astilleros para dejar la empresa, el llamado 'premio patada'.

En cada local vacío monta su consulta un dentista. En esas clínicas dentales, si uno entra porque le duele una muela, te hacen todo tipo de pruebas, te elaboran un presupuesto para dejarte la boca niquelada, te ofrecen una financiación a la medida y luego ya, si acaso, te miran el dolor de muelas. Todo eso se perderá como lágrimas en la lluvia cuando David de la Cruz instaure el cuerpo de dentistas municipales dentro de la sociedad municipal Cádiz Siglo XXI Boca Luminosa. Todos los gaditanos como en la película No mires arriba, con destellos que salen de los dientes gracias a la magnanimidad municipal. Autonomía Obrera será el sindicato mayoritario en el Cuerpo Municipal de Dentistas, con Manolo Bienvenido y Pepe el Batería al mando de las operaciones, para reivindicar mejoras de todo tipo en el servicio, creado a pesar del rechazo unánime de la oposición, que calificó el proyecto como bolivariano. El futuro alcalde es un tipo con redaños y no se achantará ante nada ni ante nadie. Dejaremos de comer pipas y chicles para no estropearnos la dentadura que tan gentilmente nos pondran los empleados municipales y Cádiz llevará a gala ser la ciudad que sonríe para decir con rigor: "Dientes, dientes".