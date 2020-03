Delirios de realidad

Este ensayo de Fin de los Tiempos, ¿qué despierta en las arpías de azotea? En efecto, la esperanza. No es que la cuenta atrás hasta la lluvia de fuego y plagas diversas (y presentes) me haga frotarme las patitas, como a cualquier directivo de plataforma ante este clima de coronavirus rampante. No. De hecho, mi sentido trágico se columpia en el lado vamos-a-morir-todos de la balanza. Pero acompáñenme por favor en mi viaje de fantasía: "En 2020, se prevé un descenso espectacular de las emisiones de CO2 por el coronavirus". Desde luego, nadie apuesta por una pandemia como chispa idónea de catarsis, pero también hemos dado muestra de ser incapaces de romper ciertas inercias. ¿Imaginan que seamos conscientes del significado de ser parte de una comunidad, del taladro que es el turismo masivo, de la inutilidad del presencialismo, de lo dañino de los bulos wasaperos ? Ojalá todo este mal sirva colectivamente para algo.