Delenda est

La crueldad de los hombres atraviesa la historia de punta a punta. Cuando traducía los textos latinos que hablaban de las guerras púnicas no podía imaginar, francamente lo digo, que el general Escipión destruyó Cartago, dio muerte a todos los enemigos, no dejó piedra sobre piedra y sembró los campos de sal. Esas cosas formaban parte de las concordancias, los acusativos, los verbos latinos, la Tercera Guerra Púnica y Catón el Viejo. Es como esta cosa de Napoleón, que dio orden a sus soldados para que degollaran a los prisioneros, no gastaran la pólvora y la munición. El llamado Saco de Roma fue ordenado por el católico emperador de Alemania y rey de España, Carlos I. Los historiadores hablan del avance sobre la ciudad donde residía el Papa de 25.000 soldados del emperador, muchos de los cuales eran "protestantes"; fue un verdadero episodio criminal en el que el Santo Padre se salvó de puro milagro, gracias a lo cual el imperio español, con tan católico Rey al frente, no tiene el título terrible de haber dado muerte al Vicario de Cristo en la tierra. Más cercanas son otras guerras y otros genocidios. Como los ordenados por Hitler, Stalin, Mao y demás dictadores del siglo XX. Siempre he pensado en ello al reflexionar sobre ese pasaje de la Biblia, tan fundamental, en el que Moisés bajó del Sinaí con las tablas de la Ley, talladas en la piedra por el poder de Dios. Especialmente el mandamiento quinto, que ordenaba sin matiz ni duda ninguna, que estaba prohibido por Dios el dar muerte al semejante. ¿Qué entendieron de este mandamiento los que dieron muerte a diestro y siniestro a lo largo y lo ancho de la Historia? Algunas veces pienso, sobre este particular, que mi Biblia no es la misma que la de otros. Por eso me ha turbado tanto lo que un militar retirado haya expresado, como deseo, fusilar a 26 millones de españoles. Confieso que cuando lo supe inmediatamente pensé que al sujeto se le había ido la cabeza (bueno, lo sigo pensando) pero la formulación del deseo me da escalofrío, es como darle la razón a quienes piensan que la historia "se repite". En verdad las pulsiones separatistas, el nuevo delenda est monarchia, la España roja antes que rota y el alud de aquellas palabras que ilustraron el estrepitoso fracaso de la convivencia en la España de los años 30, vuelven a cobrar vida, más de 40 años después de que se dieran un abrazo aquellos españoles irreconciliables, que ganaron y perdieron. Unos y otros alimentan este fuego verbal ahora. Que ha traído la imperdonable enormidad del militar majareta.