E L Casino es el símbolo de la decadencia gaditana . Hay decadencias hermosas, como la de Venecia, o esas familias que fueron ricas y cultas se arruinaron aunque conservan los cuadros que compró el abuelo. La ciudad de Cádiz podría haberse apuntado a esa decadencia hermosa en lugar de hacerlo con el absurdo. Es el caso del Casino, que llegó a tener 300 socios, ahora va por 40. Se ha producido una desbandada para no pagar 36,5 euros al mes (con dos extraordinarias en Navidad y el ¡18 de julio!). Hemos llegado a tal nivel que los socios no son capaces de mantener una entidad centenaria. Aquello que fue emporio de ilustración, luego centro de torturas, no fue capaz de organizar un funcionamiento autónomo por lo que hubo que usar el recurso de los amigos del PP: Teófila que pagó 700 mil euros por un edificio que no se necesitaba (y que todavía no tiene función ) y Jorge Ramos pagó la rehabilitación con fondos europeos . Un millón de dinero público fruto de la incapacidad de los socios para gestionar su propia entidad. Tantas fiestas de primavera en el patio tenebroso, tanto presumir y al final no son capaces ni de organizar su funcionamiento. Las fiestas de primaveras supusieron el parteaguas de la entidad, el momento de la banalización del Casino, cuando convirtieron el edificio neomudéjar en una caseta de feria de pueblo, con los socios presumiendo, esos mismos que ahora abandonan. Se da el caso del historiador que hace año y medio daba una conferencia en la entidad sobre su historia y que ahora no quiere pagar los 36,5 euros al mes, o la espantada del que era vicepresidente hasta hace una semana. Se les pide a los que permanecen fieles como los Últimos de Filipinas una derrama para poder sacar a uno de los tres empleados del ERTE con destino a atender a los socios para poder abrir por las tardes el local. ¿Tan mayores son que necesitan un empleado que los atienda? Digo más: ¿los empleados han ido al ERTE en virtud del COVID o porque no les podía pagar?

Si todas las entidades de la ciudad tuvieran abierta la posibilidad de recurrir al "modelo Casino": vender al Ayuntamiento y quedarse en usufructo, un negocio extraordinario. El Casino se extinguirá más temprano que tarde, por razones biológicas aunque me da que cuando el concejal Paco Cano, ese gran perito de Arte y Naturaleza, empiece a ceder locales a los amigos del Equipo de Gobierno y aparezcan por allí los de El Tercer Puente, el Café Feminista, FACUA, Derechos Humanos, La Zancada, Autonomía Obrera, la Coordinadora de Trabajadores del Metal, Ecologistas en Acción y el resto, será el fin: no podrán convivir los irreductibles del Casino con las entidades afectas a la causa del rojerío .