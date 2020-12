Los cuñados son los otros. El concepto metafísico del cuñadismo como extensión de Los Enteraos: yo, que he estado 30 años vendiendo marisco sé lo que es una cena de Nochebuena. Nadie se considera cuñao, y menos en la versión cuñao-enterao que es la subclase más explosiva . Juanma nos ha hecho el favor de evitar una cena amarrado a la mesa con el cuñado de turno, que si el marisco está chungo, que mejor ir a Cortemar porque comprarlo en la plaza para cocerlo es un rollo, este jamón está salado para eso mejor comprarlo en El Boulevar, donde Paco Chicón o en Cumbres Mayores, con mejores productos que este jamón de oferta de Carrefour. Dice mi cuñao que para el vino mejor no sé qué añada de no sé qué pago de Ribera del Duero que él conoce, te mandan una caja a casa, que el vino que hemos comprado no tiene un buen retrogusto, ni el aroma a madera, no lo hemos dejado respirar y el cristal de las copas no es el adecuado. Para qué hablar del cordero, no se ha asado lo suficiente . Luego empezamos con el Coronavirus, que los cuñados saben de las vacunas, si la de Moderna, Pfizer o AstraZeneka son mejores porque no tienen efectos secundarios. Mi cuñao dice que no se la va a poner porque tiene defectos secundarios. En Antena 3 ve cada día en lo de Sandra Golpe a dos o tres expertos que le sirven la información. También sabe que Fernando Simón no tiene ni idea, que Díaz Ayuso lo está haciendo muy bien con el Zendal diga lo que diga el Gobierno, que Salvador Illa sí que no sabe , que el gobierno socialcomunista filoetarra lo que quiere en realidad es matar a la mayoría de españoles para perpetuarse en el poder, que los militares esos son en realidad unos abuelotes sin importancia ninguna, que lo del Emérito es un invento del Coleta para tapar todos los chanchullos de Podemos, que Zizou es el mejor entrenador de la historia y que el Kichi es un flojo que se ha cogido cuatro meses de baja porque no le gusta trabajar, basta mirar cómo tiene la ciudad, hecha un asco, sucia y abandonada. Mi cuñao sabe de buena tinta que el Kichi se ha comprado una casa en Chiclana aunque presume del Barrio de la Viña, que se lo ha dicho el primo de un hermano de un amigo de una que fue compañera de Tere, es una información segura. Que Kichi se va a presentar otra vez porque lo que quiere es no trabajar y que todos los que están en el gobierno de la ciudad son unos flojos y unos inútiles, las gambas están mal cocidas. Mi cuñao lee y oye cada día a Federico y a Eduardo Inda, piensa que Marhuenda está muy al loro de lo que pasa, que Ferreras es un mangante, este vino está pasado, El País está pagado por el Gobierno, Santi Abascal es un chaval muy apañao, Rossety es un héroe de la patria y el jamón este está chungo, para eso mejor caña de lomo.