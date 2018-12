Cuentas para la Alcaldía

Ser político en Cádiz es como ser profesor de Matemáticas: se pasan la vida haciendo cuentas. Casi nunca cuadran, que es lo peor. Después de las elecciones andaluzas, en todos los partidos están calculando. De modo que dentro de seis meses vamos a tener unas elecciones municipales, que a día de hoy son imprevisibles, pero que darán mucho que hablar. Vuelvo a decir que el margen de sorpresas es muy amplio y que el efecto Kichi puede ser para bien o para mal. Ahora los de Ganar han elegido a sus dos concejales, Martín Vila y Eva Tubío, para que repitan en cabeza de la lista. ¿Será unificada con Podemos? Esas cuentas de la lechera comenzaron en 2015, y aún siguen.

¿Hace la fuerza esa unión? Yo se lo voy a decir, con cariño y sin engañarlos. Les puede beneficiar o les puede perjudicar. Pero no depende de ellos, sino del auge o declive de Vox. Y del método de Victor D'Hondt. También deben valorar que se considera a Podemos la parte más folklórica y dicharachera, y a Izquierda Unida la parte más seria y dogmática. Y otro aspecto a valorar es que ahora la confluencia está en 8 a 2. Mantener esa proporción, en una lista única, supondría que Ganar empieza perdiendo. Y por separados hasta puede ser peor.

Con los resultados de las elecciones andaluzas, el PSOE debe echarse a temblar. Tienen medio año para convencer a los gaditanos de lo que no han sido capaces en tres años y medio. Es decir, que otra izquierda es posible, puesto que la extrema izquierda de Kichi no funciona. Se puede ser de izquierda y no estar loco. Se puede ser de izquierda y tener un modelo de ciudad. Se puede ser de izquierda y plantear inversiones y gestionar. Todo eso que parece inviable ahora. Pero no se trata de que lo sepa Fran González, sino de que él no se convierta otra vez en la llave del otro González.

Por el lado de enfrente, también está la cosa joía. Vox tiene muchas limitaciones en Cádiz. Sólo entrará en el Ayuntamiento si les benefician los vientos nacionales. El PP y Ciudadanos deben poner en marcha la ley del voto útil para hacer frente a los inútiles. En las andaluzas, quedó Ciudadanos por delante, pero el PP ya tiene a Juancho Ortiz como candidato, con tarea, mientras que en el partido naranja no se proclamará hasta enero. Los enfrentamientos locales de Ciudadanos vamos a ver hasta dónde llegaron, y si les benefician o les perjudican.

Por hacer cuentas que no quede. Pero hasta el día de las elecciones municipales se mantendrá la incertidumbre. Cádiz se juega mucho en esa ruleta rusa.